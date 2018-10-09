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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 15:14 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (1) - "Bugün bu ortamda kar artırma amacıyla yapılacak her girişim; kısa soluklu, yakın gelecekte çok daha büyük zararları beraberinde getirecek adımlar olacaktır" - "Bu atakların özellikle kurda neden olduğu oynaklığa karşı alınan tedbirlerle belirsizlik ve dalgalanma dizginlenmiş ve spekülatif ataklar ağustos ve eylül ayı ile birlikte püskürtülmüştür" - "Bugüne kadar takip edilen bu adımların bir sonraki adımı niteliğinde çok daha güçlü yapısal adımlarla güçlü koordinasyon içinde hayata geçirilecek politikalarla yatırımcı güvenini çok daha ileriye taşıyacağız" - "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak ortaya koyduğumuz, ağustos ayında başlayan ve eylülde gittikçe etkisini hissettiren aksiyon adımları, yürütülen etkin para politikası ve kapsamlı Yeni Ekonomi Programı ile birlikte piyasaların beklentileri büyük ölçüde karşılandı" - "Bugün spekülatif atakların etkisiyle fiyatlarda oluşan bu tablo hiç kimsenin çıkarına değil. Bu tabloda kimsenin kazanması mümkün değil"

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bugün bu ortamda kar artırma amacıyla yapılacak her girişim; kısa soluklu, yakın gelecekte çok daha büyük zararları beraberinde getirecek adımlar olacaktır." dedi.

Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Ticaret Bakanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın yurt dışı programı nedeniyle programa katılamadığına işaret etti.

Albayrak, "Bu topyekun bir mücadeleyse bu bakanlıklarımızın da bu işin içinde olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü bütün bu süreci bu koordinasyonla ifade etmemiz lazım." diye konuştu.

Türkiye'nin, ağustos ayı ile birlikte doğrudan para birimi ve ekonomisine ilişkin spekülatif ataklarla karşı karşıya kaldığını anımsatan Albayrak, "Akabinde ekonomi yönetimi ve tüm paydaşlarıyla birlikte güçlü bir koordinasyonla etkin bir mücadele içerisine girmiştir. Bu atakların özellikle kurda neden olduğu oynaklığa karşı alınan tedbirlerle belirsizlik ve dalgalanma dizginlenmiş ve spekülatif ataklar ağustos ve eylül ayı ile birlikte püskürtülmüştür." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak ortaya koydukları, ağustos ayında başlayan ve eylülde gittikçe etkisini hissettiren aksiyon adımları, yürütülen etkin para politikası ve kapsamlı Yeni Ekonomi Programı ile birlikte piyasaların beklentilerinin büyük ölçüde karşılandığını ifade etti.

Oluşturulmak istenen endişe havasına izin verilmediğini vurgulayan Albayrak, "Bugüne kadar takip edilen bu adımların bir sonraki adımı niteliğinde çok daha güçlü yapısal adımlarla güçlü koordinasyon içinde hayata geçirilecek politikalarla yatırımcı güvenini çok daha ileriye taşıyacağız. Tüm bu adımlarla birlikte Yeni Ekonomi Programı'nda ifade ettiğimiz üzere önümüzdeki sürecin ilk fazı olan dengelenme süreci başlamıştır." şeklinde konuştu.

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- "Bu tablo hiç kimsenin çıkarına değil"

Berat Albayrak, özellikle son dönemde kurdaki yukarı yönlü hareket ve oynaklığın yavaş yavaş geride bırakıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi sıra, kur dalgalanmalarının geçtiğimiz 2 ay süresince olumsuz etki yarattığı fiyatlamalarda dengelenmeyi sağlamaktır. Birçoğumuz iş dünyasından burada... Son 2 aydır yaşanan bu dalgalanma bunu ortaya koymadı mı? Kur şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Fiyatları 7'den mi, 8'den mi verelim? Mal stoklayalım mı? Oluşan bu köpüğün dengelenme süreciyle birlikte artık aşağı yönlü inme sürecinin başlaması gerekiyor."

Albayrak, bu süreçte kurdaki hareketin fiyat geçişkenliği oluşturduğuna dikkati çekerek, "Belirsizlik ve spekülasyon nedeniyle fiyatlamalarda en üst beklenti ve tahminler esas alınmıştır. İşte bu nedenle eylül ayı enflasyon rakamları, uzmanları da şaşırtacak bir oranda piyasa beklentilerinin de üzerinde gerçekleşti. Hiç kimse beklemiyordu. Algıyla birlikte oluşan köpüğün neticesiyle karşı karşıya kaldı." şeklinde konuştu.

Kurda volatilitenin sona ermesiyle sağlanan normalleşmenin ardından fiyatlarda da rasyonel seviyelere gerilemenin ve normalleşmenin sağlanacağı bir sürece girildiğini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Bizim ekonomi anlayışımızın temelinde insan var, insanımız var. Attığımız tüm adımlarda insanımızın huzur ve refahının artması ve çabası her daim ilk sıradadır. Bizim ekonomi anlayışımızda topyekun milletçe kazanmak var. Sadece bir paydaşın kazandığı değil... Tüm paydaşların birlikte kazanması gereken bir anlayış var. İşte büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle birlikte el birliğiyle müreffeh bir geleceği inşa etme arzumuz var. Bugün spekülatif atakların etkisiyle fiyatlarda oluşan bu tablo hiç kimsenin çıkarına değil. Bu tabloda kimsenin kazanması mümkün değil."

Albayrak, bugün bu ortamda kar artırma amacıyla yapılacak her girişimin; kısa soluklu, yakın gelecekte çok daha büyük zararları beraberinde getirecek adımlar olacağını belirterek, "Bunu görmemiz lazım. Zaten bunu gördüğümüz için son bir haftadır iletişime geçtiğimiz tüm paydaşlarımız bu program özelinde aynı samimiyet ve açık yüreklilikle taşın altına eline koymayı bir ülke vazifesi olarak gördü." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

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Berat Albayrak Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanı

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