Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, "Dış kaynaklı saldırılarla köpürtülerek artan döviz fiyatlarıyla yeniden adeta hortlatılan enflasyon canavarıyla yapılacak mücadeleye işçilik maliyetlerimizde en az yüzde 10 indirim yaparak ülkemizde sayıları 40 bini bulan büyük kuyumcu ailesi olarak biz de destek veriyoruz." ifadelerini kullandı. İstanbul Kuyumcular Odası'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Atayık, oda olarak bu kampanyayla ilgili tüm meslektaşlarına gerekli duyuru ve bilgilendirmeleri yaptıklarını aktardı. Atayık, vatandaşların, Enflasyonla Topyekun Mücadele afişi ve logosunun olduğu tüm kuyumcu mağazalarından program süresi boyunca indirimli olarak alışveriş yapabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Çünkü, milli ekonomimize yönelen toplu ve çok yönlü saldırılara karşı ancak kenetlenerek ve tek yumruk halinde mücadele vererek galip gelebiliriz. Sadece devletimizin ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının değil, tüm sektörlerin, firmalarımızın, STK'ların ve ekonomimizin en önemli unsuru olan tüketiciler, şayet yeni bir kurtuluş savaşı ruhuyla bu konuyu sahiplenebilirse sonuç alabiliriz. Halkımızın hem iyi günlerinde (düğün, nişan, Anneler Günü, Sevgililer Günü vs) hem de kötü günleri, sıkıntılı süreçlerinde dostu (yastık altı tasarruflar) ve sırdaşı olan kuyumculuk sektörü olarak elimizi taşın altına koyuyoruz."

Atayık, "Devletimizin başlattığı bu kampanyada çarkların yeniden sağlıklı dönmesi için gerekli olan mücadeleye ve fedakarlığa biz de varız diyoruz. Herkes bilmeli ki ülkemiz çok güçlüdür, Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde yokluk yıllarında bu ülkeyi 7 düvelle çarpışarak geçit vermeyen milletimiz, elbetteki bize açılan bu ekonomik savaşa da gerekli olan cevabı verecek ve bu mücadeleden alnımız ak olarak çıkacağız." yorumunu yaptı. Atayık, dış kaynaklı saldırılarla köpürtülerek artan döviz fiyatlarıyla yeniden adeta hortlatılan enflasyon canavarıyla yapılacak mücadeleye işçilik maliyetlerinde en az yüzde 10 indirim yaparak ülkede sayıları 40 bini bulan büyük kuyumcu ailesi olarak kendilerinin de destek verdiğini ifade etti. \ - "Enflasyonla Topyekun Mücadele'nin bir neferi olmaya hazırız" Mustafa Atayık, enflasyonun karamsarlık, işsizlik, yatırımsızlık, ümitsizlik, piyasalardaki döngünün kaybolması ve yokluk olduğunu belirterek, "Döviz artışlarını fırsat bilerek acımasızca fiyat artışı yapanlar da bilsinler ki bugün kazançlı gibi görünseler de yarınlarını kaybedeceklerini çok iyi bilmelidir. Başka bir ülkemiz ve Türkiye'miz yok. Hepimiz, aynı geminin yolcularıyız. Gemi su aldığında bundan eninde sonunda hepimiz etkileneceğiz. Enflasyon, aslında kazanını olmayan bir tehlikeli oyundan başka bir şey değildir." bilgisini verdi.

Atayık, şu değerlendirmelerde bulundu: "Gelin daha çok üreterek, yatırım yaparak, tasarruf yaparak ve tüketerek başını yeniden kaldıran enflasyon canavarına Osmanlı tokadını hep birlikte atalım. Ülkemizi ekonomik açıdan tam anlamıyla bağımsızlığını kazanan, fiyat istikrarını kuran ve bunu on yıllarca devam ettiren dünyanın ilk 10 ülkesi haline getirelim. Bu potansiyel, insanımızda, yatırımcılarımızda ve yöneticilerimizde fazlasıyla vardır. En büyük eksikliğimiz; moral ve motivasyon eksikliğimizden kaynaklanıyor. Silkinip kendimize gelelim, birlik olalım, fiyat artışı yerine fedakarlık yaparak indirim yapalım ve ülkemizin yeni ufuklara güzel ve müreffeh günlere kavuşması için elimizi taşın altına koyalım. Unutmayalım ki çağımızın ekonomideki vebası olan enflasyonun panzehiri; daha çok yatırım ve üretimdir. Tıpta olduğu gibi enflasyonla mücadelede de moral ve motivasyon kadar kararlılık kritik öneme sahiptir. Burada sadece devletin, Maliye ve Hazine Bakanlığı’nın güçlü durması yetmiyor. Adeta zincirin kopmaz parçaları olarak bu sürece iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve firmalarımızın dahil edilmesi şarttır. Enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşmesi için devlet-iş dünyası-vatandaş birlikteliğinin bir süre kararlılıkla devam etmesi gerekiyor."