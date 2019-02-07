"Enflasyonu düşürmek tahminimden daha zor"

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, ülkedeki fiyat artışını kontrol etmenin zor olduğunu belirterek, "Enflasyonla sahip olduğundan fazla harcayarak mücadele edilmez. Bu bizi oldukça zorluyor, tahmin ettiğimden daha fazla." dedi.

Macri, katıldığı bir radyo programında, başkanlık adaylığı döneminde enflasyonu düşürmenin kolay olduğu yönündeki söylemlerine ilişkin, o dönem oldukça iyimser davrandığını söyledi.

Enflasyonla mücadelenin zorluğuna dikkati çeken Macri, "Enflasyonla sahip olduğundan daha fazla harcayarak mücadele edilmez. Bu bizi oldukça zorluyor, tahmin ettiğimden daha fazla. Arjantin yıllardır bu sorunla karşı karşıya. Belki de bu konuda aşırı iyimserdim." şeklinde konuştu.

Macri, dünya ülkelerinin çoğunda yüksek enflasyon olmadığını belirterek, "Enflasyonu düşürmeyi başarmalıyız. Mazeret yok, ilk defa yıllık bütçede belli bir oranda denge sağladık. Bunu tamamlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ekonomik olarak 2018'i "oldukça sarsıcı" olarak değerlendiren Macri, "Biz değişimi, dünya ile ilişki içinde olmayı ve sorunları masaya yatırmayı seçtik. Bütün problemlerden 3 yıl içinde kurtulamayız bu nedenle azimle çalışmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.