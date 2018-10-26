E.M, daha sonra bölük komutanı Turan'ın ZPT'leri hazırlayıp beklemelerini ancak hareket etmemelerini istediğini, bunun üzerine araçları hazırladıklarını kaydetti.

Taburunun garajlar bölgesine gittiğini ve oradakilerden bilgi almaya çalıştığını anlatan E.M, birisinin "TRT'yi ele geçirmişler." dediğini ancak kimler tarafından olduğunu bilmediğini ifade etti.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Eğitim Destek ve Tatbikat Taburu'nda ZPT (zırhlı personel taşıyıcısı) sürücüsü olarak görev yaptığını belirten Uzman Çavuş E.M, o gece 23.00-23.30 civarı evde uyuduğu sırada bölük komutanı Üsteğmen Ahmet Turan'ın arayıp "acilen" mesaiye çağırdığını söyledi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 52 sanığın yargılanmasına tanık beyanlarıyla devam edildi.

Garajlar bölgesine teğmenlerin de geldiğini dile getiren E.M, bir teğmenin de ZPT'sine bindikten sonra cephaneliğe gideceklerini söylediğini, yanlarına gelen Ahmet Turan'ın da "Arkadaşlar, emniyetsiz bir durum olmayacak." dediğini söyledi.

E.M, Turan'ın burada şoförleri ayrı bir yere çekerek, "Ne olursa olsun benim bilgim olmadan kışladan çıkmayacaksınız." ifadesini kullandığını belirtti.

- "Jandarma Genel Komutanlığına gideceksiniz"

Araca binen bir teğmenle cephanelik bölgesine gittiklerini ve mühimmat yüklendiğini bildiren E.M, cephanelikte bulunan binbaşının teğmene, "Siz Jandarma Genel Komutanlığına gideceksiniz. Orada halk da olsa, kim olursa olsun engel olacak kimseyi yarın, geçin." dediğini, teğmenin de "Emredersiniz." karşılığını verdiğini söyledi.

Durumdan şüphelenince bölük komutanı Ahmet Turan'ı aradığını ve binbaşının bu şekilde emir verdiğini ifade eden E.M, Turan'ın da "Gitmeyeceksiniz. Sizi garajlar bölgesinde bekliyorum, garajlar bölgesine gireceksiniz." dediğini kaydetti.

E.M, cephanelikten çıktıktan sonra yolda Ahmet Turan'ın çevirdiğini ve teğmeni araçtan indirdiğini, mühimmatı da odasına kilitlettirdiğini anlattı.