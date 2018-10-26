ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 52 sanığın yargılanmasına tanık beyanlarıyla devam edildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Eğitim Destek ve Tatbikat Taburu'nda ZPT (zırhlı personel taşıyıcısı) sürücüsü olarak görev yaptığını belirten Uzman Çavuş E.M, o gece 23.00-23.30 civarı evde uyuduğu sırada bölük komutanı Üsteğmen Ahmet Turan'ın arayıp "acilen" mesaiye çağırdığını söyledi.
Taburunun garajlar bölgesine gittiğini ve oradakilerden bilgi almaya çalıştığını anlatan E.M, birisinin "TRT'yi ele geçirmişler." dediğini ancak kimler tarafından olduğunu bilmediğini ifade etti.
E.M, daha sonra bölük komutanı Turan'ın ZPT'leri hazırlayıp beklemelerini ancak hareket etmemelerini istediğini, bunun üzerine araçları hazırladıklarını kaydetti.
Garajlar bölgesine teğmenlerin de geldiğini dile getiren E.M, bir teğmenin de ZPT'sine bindikten sonra cephaneliğe gideceklerini söylediğini, yanlarına gelen Ahmet Turan'ın da "Arkadaşlar, emniyetsiz bir durum olmayacak." dediğini söyledi.
E.M, Turan'ın burada şoförleri ayrı bir yere çekerek, "Ne olursa olsun benim bilgim olmadan kışladan çıkmayacaksınız." ifadesini kullandığını belirtti.
- "Jandarma Genel Komutanlığına gideceksiniz"
Araca binen bir teğmenle cephanelik bölgesine gittiklerini ve mühimmat yüklendiğini bildiren E.M, cephanelikte bulunan binbaşının teğmene, "Siz Jandarma Genel Komutanlığına gideceksiniz. Orada halk da olsa, kim olursa olsun engel olacak kimseyi yarın, geçin." dediğini, teğmenin de "Emredersiniz." karşılığını verdiğini söyledi.
Durumdan şüphelenince bölük komutanı Ahmet Turan'ı aradığını ve binbaşının bu şekilde emir verdiğini ifade eden E.M, Turan'ın da "Gitmeyeceksiniz. Sizi garajlar bölgesinde bekliyorum, garajlar bölgesine gireceksiniz." dediğini kaydetti.
E.M, cephanelikten çıktıktan sonra yolda Ahmet Turan'ın çevirdiğini ve teğmeni araçtan indirdiğini, mühimmatı da odasına kilitlettirdiğini anlattı.
- "Yanlış yoldasınız"
Mahkeme başkanının, teğmenle Ahmet Turan arasında bir diyalog yaşanıp yaşanmadığını sorması üzerine E.M, teğmenin "Biz sizin emrinizde değiliz." dediğini, Turan'ın da "Yanlış yoldasınız, toysunuz." ifadesini kullandığını aktardı.
E.M, daha sonra tabur komutanı Erdal Yetim'in emri doğrultusunda kışlanın emniyeti için üsteğmen Ahmet Turan'ın söylemesi üzerine erler nizamiyesine ZPT ile gittiklerini dile getirerek, cephaneliğe giden teğmenin de kendileriyle geldiğini söyledi.
Nizamiyede dışarıda toplanan halkı gördüğünü ve bölük komutanına haber verdiğini anlatan E.M, onun da garajlar bölgesine dönmesini söylediğini belirtti.
E.M, bu sırada araçtan inen teğmeni de çağırdığını, Ahmet Üsteğmen'in de dönmelerini söylediğini aktardığını kaydederek, teğmenin "Ben Özkan binbaşının emrindeyim." dediğini bildirdi.
Turan'ı tekrar aradığını ve teğmenin Özkan Gürkol'un emri doğrultusunda hareket ettiğini dile getiren E.M, onun da "Hayır, kardeşim. Sen benim dediğimi yapacaksın. Geri geleceksin." demesinden sonra teğmene ondan emir almayacağını ve geri döneceğini söylediğini kaydetti.
Teğmenin ZPT'nin önüne geçtiğini, aracı göndermek istemediğini anlatan E.M, daha sonra ZPT'ye bindiğini düşündüğü teğmenle nizamiyeden ayrıldığını söyledi.
E.M, garajlar bölgesinde de Ahmet Turan'ın emriyle kullanılmaması için ZPT'lerin akülerini söktüklerini belirtti.
Duruşmaya tanık beyanlarıyla devam ediliyor.
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