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Engel tanımadılar, mehter takımı kurdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 09:57 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi’nde yaşları 14 ile 25 arasında değişen 19 engelliyle oluşturulan mehter takımı, hem kostümleriyle hem de etkinliklerde çaldıkları marşlarla beğeni topluyor.

Engel tanımadılar, mehter takımı kurdular

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi’nde yaşları 14 ile 25 arasında değişen 19 engelliyle oluşturulan mehter takımı, hem kostümleriyle hem de etkinliklerde çaldıkları marşlarla beğeni topluyor.
Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi’nde müzik öğretmeni olarak görev yapan Sedat Volkan fiziksel engeli, zihinsel engeli ve Down Sendromu bulunan gençlerden mehter takımı oluşturdu. Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından marşları profesyonel olarak çalmaya başlayan mehter takımı özel gün ve haftalarda çeşitli kurum ve kuruluşların etkinliklerinde sahne alıyor. Öğrencileriyle çok iyi uyum sağladığı için böyle bir başarıyı kısa sürede tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden müzik öğretmeni Sedat Volkan, temel derslerin dışında öğrencilerin engellerini aşmalarını amaçlayan projeleri hayatta geçirdiklerini söyledi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I MARŞLARLA KARŞILAMAK İSTİYORLAR
Engelliler Koordinasyon Merkezi’nde çeşitli kurslarda eğitim alan engelliler için özel bir mehter takımını kurduklarını anlatan Volkan, engelli bireylerin eğitim aldıktan sonra başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını göstermek için bu yola çıktıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Bizim ekibimiz 19 kişilik bir ekipten oluşuyor. Mehter takımı oluşturmak için 3 ay gibi kısa bir sürede hazırlığımızı tamamladık. Çalışmalarımız halen devam ediyor. Ben bu işi yaparken çok zevk alıyorum. Onca zorluğa rağmen bu işi başarmak bizleri çok mutlu ediyor. Onların mutluluğu beni fazlasıyla mutlu ediyor. Biz burada sadece mehter takımı olarak çalışma sürdürmüyoruz. Burada farklı kurslarımızda bulunmaktadır. Gurubumuzda yer alan bir kardeşimiz, bu yıl konservatuar bölümünü kazandı. Halk müziği ses yarışmasında il birinciliği oldu. Bu durumlar bizi daha çok umutlandırıp gururlandırıyor. Yine bizim mehter takımının çok istediği bir şey var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiklerinden dolayı onu özellikle Şanlıurfa’ya geldiği sırada karşılamak istediler ancak bu istekleri olmadı. Bu istekleri henüz bitmedi. Cumhurbaşkanımıza hünerlerini sergilemek istiyorlar."
Harran Üniversitesi Konservatuar bölümünü kazanan görme engelli Feyzullah Taş ise "Benim hedefim bu üniversiteyi bitirip müzik öğretmeni olmaktır. Hocam gibi bende engellilere yönelik kurslar açmak istiyorum" dedi.
Mehter takımında davul çalan öğrencilerden Yusuf Polat çalışmalarda çok eğlendiklerini ve çok mutlu olduklarını belirterek öğretmenlerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Engel tanımadılar, mehter takımı kurdularEngel tanımadılar, mehter takımı kurdularEngel tanımadılar, mehter takımı kurdularEngel tanımadılar, mehter takımı kurdular

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