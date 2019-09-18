"Engel tanımayan gazi"

Yeni protez bacağının fizik tedavisi için Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Variyenli, hastanenin gazilerin hayata tutunması için bir köprü görevi gördüğünü ifade etti.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Variyenli, Elazığ ve Ankara'da uzun süre tedavi gördükten sonra ayağa kalkabildiğini, halen Kayseri Havalimanı'nda İnsan Kaynakları Şefliğinde memur olarak görev yaptığını söyledi.

Komando olmak için başvuran Variyenli çok sayıda terörle mücadele faaliyetinde görev aldı. Variyenli, arazi tarama görevi esnasında teröristlerce tuzaklanan mayının patlaması sonucu 2005'te gazi oldu.

36 yaşındaki Gazi Uzman Çavuş Recep Variyenli, henüz 10 yaşındayken tekvando ile tanıştı. Uzun yıllar bu sporla ilgilenen Variyenli, birçok müsabakadan dereceyle ayrıldı. Bu sırada asker olma hayali kuran Variyenli, Jandarma Askeri Okullarından mezun olduktan sonra 2003'te Elazığ Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığına atandı.

DUYGU YENER - Bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanan mayının patlaması sonucu gazi olan Uzman Çavuş Recep Variyenli, bir bacağını kaybetmesine rağmen tekvando tutkusunu sürdürüyor.

- "Terör en çok kullandığım ayağımı aldı"

Yaşadıklarına rağmen hayattan hiçbir zaman kopmadığını, hayata her zaman sıkı sıkı sarıldığını vurgulayan Variyenli, "Daha önce askeri okula girene kadar 10 yıl tekvando hayatım oldu. Siyah kuşakta birçok Türkiye derecem oldu. Terör en çok kullandığım ayağımı aldı. Sol bacak üzerinden yok. Yaşama tutunmaya çalışıyorum." dedi.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Derneğinde de görev aldığını belirten Variyenli, diğer gazilerin de hayata tutunması için birçok faaliyette bulunduğunu aktardı.

Fizik tedavi sürecine değinen Variyenli, son teknolojik özelliklere sahip yeni bir protez kullandığını, diz kapağı olmadığı için merdiven inip çıkma sırasında zorlandığını, engel atlama, koşma, rampa inip çıkma hareketleri için fizik tedavi gördüğünü anlattı.

- "Sağlam insanın yapamayacağı hareketleri yapıyorum"

Spor tutkusunu hiç kaybetmediğini ifade eden Variyenli, gayretiyle yapamadığı hareket olmadığının altını çizdi. Variyenli, şöyle konuştu:

"Yaptığım hareketlere şaşırıyorlar. Hatta hareketi normal şartlarda iki bacağı olan, bana eğitim veren hocalarım da yapacak durumda değil. Geçmişte de spor yaşantım olduğu için onlar da alıştılar, korkmuyorlar. Onlar da 'sağlamken nasıldın' diye soruyorlar. Uçan tekmeyi, genelde protezi çıkarıp fırlatıyor, öyle yapıyorum. Normal şartlarda da sağlam insanın rahatça yapamayacağı hareketlerdir. 10 yıl tekvando ile uğraştım. Bütün hareketleri rahatlıkla yapabiliyorum."