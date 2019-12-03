HABER

Engel tanımayan gençlerin çalışmaları sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 13:02 | Son Güncelleme

ÇANKAYA Belediyesi'nce, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle düzenlenen karma sergideki resim, fotoğraf ve el sanatları çalışmaları ilgi gördü.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ÇANKAYA Belediyesi'nce, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle düzenlenen karma sergideki resim, fotoğraf ve el sanatları çalışmaları ilgi gördü.
Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Hizmet Birimi'nce, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde karma sergi düzenlendi. 8 özel eğitim okulunda eğitim gören öğrenciler ile engelli sivil toplum kuruluşlarının resim, fotoğraf ve el sanatları çalışmalarının yer aldığı sergide özel gereksinimli gençlerin çalışmaları ilgi gördü.
'SOSYAL DESTEK MERKEZİ AÇMAYI PLANLIYORUZ'
Sergi hakkında bilgi veren Sosyal Yardım İşleri Müdürü Nilay Oğultürk, "Bugün burada gördüğümüz eserlerin hepsi farklı yaş grubundaki ve farklı engelli grubundaki bireylerin sanat eserleri. Eserler arasında fotoğraflar, resimler ve el ürünleri var. Onların farklı sanat dallarında neler üretebildiklerini toplumda göstermek istiyoruz. Belediyemiz engelli bireylerin uygun ortamlar sağlandığında sanatta, sporda ve sosyal ortamlarda var olabildiğini toplumun ilgili kesimlerine kanıtlamaya çalışmakta ve bununla ilgili çalışmalarını sürdürmekte. Çok yakın bir zamanda çalışmalarımızı bir çatı altında toplayacağımız bir sosyal destek merkezi açmayı planlıyoruz. Bununla ilgili olarak alt yapı çalışmalarımızı da tamamlamış bulunuyoruz" dedi.
Sergi 10 Aralık'a kadar açık kalacak.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Erkek arkadaşı genç kadını bu halde bırakıp kaçtı Erkek arkadaşı genç kadını bu halde bırakıp kaçtı
Limak Enerji’ye engelsiz bilişim ödülüLimak Enerji’ye engelsiz bilişim ödülü
Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralıErzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB açıkladı: 13'üncü devriye gerçekleşti

MSB'den Rusya ile ortak devriye açıklaması

Son dakika: Trump'dan dikkat çeken Türkiye mesajı!

Trump'dan flaş Türkiye mesajı!

Ankara'da deprem

Ankara'da deprem

ESOGÜ'de katliam yapan Volkan Bayar ve azmettirici Saadet Aylin Yağan hakkında yeni gelişme!

Bayar ve Yağan hakkkında yeni gelişme!

Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın hakkında yeni gelişme!

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Yeni gelişme

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.