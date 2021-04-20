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  4. Hiçbir şey ona engel olamadı! İki iş yerini böyle soydu

Hiçbir şey ona engel olamadı! İki iş yerini böyle soydu

20.04.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de iki iş yerine girerek altın küpe ve para çalan hırsızlık şüphelisine ne duvar ne de kapı pencere engel olabildi. Hırsızlık anları kameralara yansırken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi Tenekeler Sokakta bulunan iki ayrı iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi.

İş yeri sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Şube Amirliği ekipleri sevk edildi. İş yerlerinde yapılan gerekli çalışmaların ardından güvenlik kameralarını tarayan ekipler hırsızlık şüphelisinin bir hafta içerinde üç ayrı hırsızlık olayına karışan S.G. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda S.G. ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şahsın iki iş yerinden bir adet altın küpe, kumbarada bulunan 200 lira ve bir ceket ile ceketin cebinde bulunan cüzdandaki 100 lirayı çaldığı öğrenildi.

(İHA)

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Osmaniye

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