Engeli eğitimine engel olmadı

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da doğuştan bedensel engelli Uğurcan Ceyran (23) Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünü, akülü aracıyla her gün 4 toplu taşıma aracı değiştirerek, 4 yılda bitirdi. Ceyran, engellilerin bilgiye ve toplumsal olanaklara erişimde sorun yaşadıklarını söyleyerek, hayatını, engelli bireylerin toplumsal uyumunu arttırmaya ve hayatın her alanında kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine adadığını söyledi.

Canan-Hüseyin Ceyran çiftinin büyük oğulları doğuştan engelli Uğurcan Ceyran, İçel Anadolu Lisesini bitirdikten sonra üniversite sınavına girdi. Ceyran, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünü kazandı. Ailesiyle birlikte Ankara’nın Mamak ilçesine taşınan Uğurcan Ceyran, 25 kilometre uzaklıktaki okuluna her gün 4 toplu taşıma aracı değiştirerek gitti. 1'inci kattaki evinin merdivenleri ile okulundaki merdivenleri ailesi ve arkadaşlarının yardımıyla koltuk değnekleriyle inip çıkan Ceyran, yaşadığı çeşitli zorluklar ve engellere rağmen üniversite eğitimini 4 yılda tamamlayarak, bu yıl mezun oldu. Hayatını engelli bireylerin toplumsal uyumunu arttırmaya ve hayatın her alanında kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine adayan Ceyran, hem eğitimi sırasında hem de mezun olduktan sonra bu konularda projelere katıldı.

'ERİŞİLEBİLİRLİK PROBLEMLERİ VARDI'

Şimdi iş arayan Uğurcan Ceyran, hayatını Ankara'da üniversite eğitimi sırasında oldukça zorlandığını belirterek, "Evim Beytepe kampüsüne yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaydı. Okula giderken 4 taşıt değiştiriyordum. Aynı şekilde okuldan gelirken de 4 taşıt değiştiriyorum. Akülü sandalyeye elverişli olmayan otobüslere insanların yardımıyla biniyordum. Okuduğum binada erişilebilirlik problemleri de vardı. Arkadaşlarımın yardımlarıyla koltuk değnekleriyle merdivenleri çıkmak ve inmek zorunda kalıyordum. Babam Metroya yakın bir yere taşındı ve bir otobüsten kurtuldum. Bu benim için büyük bir olaydı. Daha sonra kampüse rampalı otobüsler geldi. Otobüse kimsenin yardımı olmadan binebiliyordum. Bunlar benim yükümü biraz olsun hafifletti" diye konuştu.

'KENDİMİ ENGELLİLERİN TOPLUMSAL UYUMUNA ADADIM'

Uğurcan Ceyran, her insanın kendi potansiyelini ortaya koymaya çalıştığını; ancak toplum olarak o potansiyeli ortaya çıkarabilecek çeşitli düzenlemeler ve olanakların sunulması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu nedenle ben de kendimi bu konuda, engelli psikolojisi alanında geliştirdim. Tüm engel gruplarını tanımaya çalıştım. Görme engelli ve işitme engelli arkadaşlarım oldu. Tüm bu sorunları ve çözüm yollarını tanıdıktan sonra kendimi engelli bireylerin hem toplumsal uyumunu arttırmaya hem de hayatın her alanında kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için çalışmaya adadım. Yapılan sosyal yardımlardan ziyade benim gördüğüm bir şey var; hepsinin kendine özgü engel ve çözüm yolları var; ama gördüğüm şey, arkadaşlarımız bilgiye ve toplumsal olanaklara erişimde sorun yaşıyorlar. Zaten biz bu erişilebilirlik sorunlarını hallettiğimizde insanlar bilgiye ulaştığında zaten kendilerini en üst işlevsellikte gösterebilecekler ve ifade edebilecekler."

'EVRENSEL TASARIM İLKELERİ'

Ceyran, "Yapmamız gereken ülkemizi tüm insanlar için evrensel tasarım ilkeleri çerçevesinde sadece engelliler için değil, yaşlılar için, kadınlarımız için yani herkes için erişilebilir bir hale getirdiğimizde engelliler için ekstra bir şey yapmamıza gerek kalmıyor" diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Deniz Ceyran (20) da okula gidip gelirken ağabeyine yardımcı olmaya çalıştığını söyleyerek, "Ağabeyimle gurur duyuyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI