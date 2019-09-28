Engeli hayallerini gerçekleştirmesine engel olmadı

Hayatını annesinin desteğiyle idame ettiren, sadece ellerini kullanabilen Ersoy, bir yandan aylık yayımlanan bir dergide köşe yazarlığını yaparken, diğer taraftan yeni hikaye kitabının üzerinde çalışıyor.

Bu dönemde izlediği Kore dizileri ile bölgenin kültürüne merak duyan Ersoy, Kore Savaşı'nda Türk askerinin gösterdiği cesaret ve başarıyı anlatmak amacıyla "Dönmeyenler Kod Adı Kutup Yıldızı" isimli kitabı kaleme almaya başladı.

Ersoy, yaz aylarını ailesiyle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi İlişi köyünde geçiriyor.

- İki kez bilgisayarı çöktü, bir bilgisayarı çalındı ama yılmadı

Güldane Ersoy, AA muhabirine, hastalığını öğrenince tüm hayallerinin elinden kayıp gideceği endişesiyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Bu dönemde ailesinin kitap yazmasını tavsiye ettiğini anlatan Ersoy, "Engelli olmak sorun oluşturur mu?' diye düşünürken dostlarım devreye girdi. Onların moral ve desteğiyle cesaretimi topladım. Hastalığımı öğrenince yaşadığım sıkıntılardan kurtulmam için kız kardeşimin önerdiği Kore dizilerini izlemeye başladım. Yaptığım araştırmalardan sonra bu yıl ilk baskısı yapılan 'Dönmeyenler Kod Adı Kutup Yıldızı' isimli romanı yazdım." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı olumsuzlukların kendisini yazmaktan koparamadığını vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Tüm araştırmalarımı yaptığım, taslaklarını oluşturduğum bilgisayarımın çökmesiyle kötü bir sürpriz yaşadım. Kitabı kağıt kalemle bitirmeye çalıştım ancak bu sefer de bedenen çok zorlandım. Bunun üzerine kız kardeşimin getirdiği ses kayıt cihazına konuşarak kitabımı tamamladım. Arkadaşlarım da kayıtları bilgisayar ortamında yazıya döktü, bana gönderdi. Bu sayede kitabın birinci bölümünü tamamladım. Yeni bölümle ilgili çalışma yaparken evimize giren hırsızlar, diğer bilgisayarımı çaldı. Kız kardeşim yazılarımı maile kopya alma fikrini verdi. Bir süre sonra bilgisayarım ikinci kez çöktü ama mail sayesinde verilerimi kurtardım. Arkadaşlarım Burak ve Burcu Önder vesilesiyle ilk kitabı bastırdık. Sosyal medyayı kullanarak tanıttık. İlk kitabımdan 500 adet satıldı. İkinci baskı için de bir yayınevi ile anlaştık."