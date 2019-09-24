HABER

"Engeli Olan Çocuklar için Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: - "Engelli çocuğun eğitim bulamaması ya da görememesinin bir ülkenin gayrisafi milli hasılasına yüzde 3 ve 7 arasında bir oranda etki edebileceğini düşünüyoruz" - UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle: - "Ne tip bir engeli olursa olsun ümit ediyoruz ki bütün çocuklar farkına varabilsin ve toplumda öncü ve aktif roller alabilsin"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, tüm çocukların kaliteli erken çocukluk eğitimine ulaşmasını amaçladıklarını belirterek, "Engelli çocuğun eğitim bulamaması ya da görememesinin bir ülkenin gayrisafi milli hasılasına yüzde 3 ve 7 arasında bir oranda etki edebileceğini düşünüyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde AB'nin finansal desteğiyle Antalya, Bursa, Gaziantep, İzmir, Konya ve Samsun'da 90 pilot okulda 32 bin çocuk ve ailelerin yararlanması amaçlanan "Engeli Olan Çocuklar için Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi"nin tanıtımı bir otelde yapıldı.

Berger, proje çerçevesinde bir ülkede karşılanabilir eğitimi ülkenin bütün çocuklarına mümkün kılmak için çabaladıklarını söyledi.

AB olarak Türkiye'de pek çok eğitim projesi sürdürdüklerini anımsatan Berger, bu projelerle her açıdan ülkede yetişen ve ülkeye gelen yeni nüfusun eğitim ihtiyacını karşılamak istediklerini vurguladı.

- "4 yaşından itibaren yüzde 25'e ulaşmasını sağlayacağız"

Berger, kapsayıcı eğitimin insan haklarıyla bağlantılı olduğuna, bu projenin de engelli çocukların temel eğitim hakları kapsamında yer aldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"UNICEF dünya üzerinde bizim en çok güvendiğimiz ortağımız. Bu iş birliği projemizde sadece insan hakları değil ekonomik olarak da fayda sağlanacak. Tüm çocukların kaliteli erken çocukluk eğitimine ulaşmasını amaçlıyoruz. Engelli çocuğun eğitim bulamaması ya da görememesinin bir ülkenin gayrisafi milli hasılasına yüzde 3 ve 7 arasında bir oranda etki edebileceğini düşünüyoruz.

Bu eğitimlerle yoksulluk, dışlanmışlık çemberleri kırılabilmiş olacak, aynı zamanda okul öncesi eğitimle kadınların da iş gücü piyasalarına erişebilmeleri temin edilecek. 4 yaşından itibaren bütün çocukların erken dönem çocukluk eğitiminin yüzde 25'e ulaşmasını sağlayacağız. Bugün bu projeyi kamuoyuna duyururken, başarıyla neticelendiğini de dört gözle bekliyoruz."

- "İlk aşamada 32 bin çocuk faydalanacak"

UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle de engeli bulunan çocukların ve ailelerinin de bu eğitimlere ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Çocukların eşit fırsatlara erişebilmeleri söz konusu olduğunda engeli olanların ileride başarılı olabilmeleri için şimdiden desteklenmeleri gerektiğinin altını çizen Duamelle, şunları kaydetti:

"Bu imkanların kendilerine sağlanması gerekiyor. Kızlar ya da erkekler, engeli olan ya da olmayanlar, her çocuk için bu eğitimler kritik öneme sahiptir. İlk aşamada 32 bin çocuk faydalanacak. Daha sonra da kapsam dahilindeki projeyi ölçeklendireceğiz. İkinci aşama da çok yakında gündeme gelecek. Ne tip bir engeli olursa olsun ümit ediyoruz ki bütün çocuklar farkına varabilsin ve toplumda öncü ve aktif roller alabilsin."

GÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntülediGÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntüledi
Ulusal Tekstil Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolüUlusal Tekstil Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolü
İstanbul'da çakarlı araç denetimleri artırıldıİstanbul'da çakarlı araç denetimleri artırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Christian Berger Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Proje engelli çocuklara imkanlar Philippe Duamelle UNICEF

En Çok Okunan Haberler

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt görevinden istifa etti

CHP il başkanı istifa etti

Son dakika! İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem!

Son dakika! Reyhanlı'daki korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına koştular

Son dakika! ABD ile ikinci ortak kara devriyesi başladı

Zırhlı araçlar sınırı geçti!

Son dakika! FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.