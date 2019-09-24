Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, tüm çocukların kaliteli erken çocukluk eğitimine ulaşmasını amaçladıklarını belirterek, "Engelli çocuğun eğitim bulamaması ya da görememesinin bir ülkenin gayrisafi milli hasılasına yüzde 3 ve 7 arasında bir oranda etki edebileceğini düşünüyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde AB'nin finansal desteğiyle Antalya, Bursa, Gaziantep, İzmir, Konya ve Samsun'da 90 pilot okulda 32 bin çocuk ve ailelerin yararlanması amaçlanan "Engeli Olan Çocuklar için Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi"nin tanıtımı bir otelde yapıldı.

Berger, proje çerçevesinde bir ülkede karşılanabilir eğitimi ülkenin bütün çocuklarına mümkün kılmak için çabaladıklarını söyledi.

AB olarak Türkiye'de pek çok eğitim projesi sürdürdüklerini anımsatan Berger, bu projelerle her açıdan ülkede yetişen ve ülkeye gelen yeni nüfusun eğitim ihtiyacını karşılamak istediklerini vurguladı.

- "4 yaşından itibaren yüzde 25'e ulaşmasını sağlayacağız"