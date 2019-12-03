HABER

"Engelimize engel eklenmesine çok üzülüyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 11:09 | Son Güncelleme

Engelli milli sporcu Ebru Bulgurcu: - " 'Yarın engelli olurum' korkusuyla değil, insan olduğumuz için birbirimize saygılı olmamız gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - MUHAMMED GENCEBAY GÜR - Vilnius Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda çiftlerde şampiyon olan milli sporcu Ebru Bulgurcu, "engelli adayı" söyleminin değil, "karşılıklı saygı" temelinde bir anlayışın toplumda yer bulmasının daha önemli olduğunu söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında AA muhabirine açıklama yapan Bulgurcu, bugünün kutlama değil, farkındalığın öne çıkması gereken bir gün olduğunu vurguladı.

Bulgurcu, şunları kaydetti:

"Engelli bireylerin hayatını zorlaştıracak şeylerden kaçınarak bize destek olabilirsiniz. 'Engelli adayı olmak' gibi bir bakışın doğru olmadığını düşünüyorum. 'Yarın engelli olurum' korkusuyla değil, insan olduğumuz için birbirimize saygılı olmamız gerekiyor. Hayat paylaştıkça güzel, sevginin aşamayacağı hiçbir engel yok. Engelli ve engelsiz insanlar eşit olarak hayatını devam ettirebilir."

Herkesin birbirine saygı duyduğu, ayrım yapmadığı, daha yaşanılabilir bir dünyanın mümkün olduğunu dile getiren Bulgurcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yani bizler bugün engelliyiz evet ama engeli olmayan insanların engelimize bir engel daha eklemesine gerçekten çok üzülüyoruz. Onlar bize yardımcı oldukça eminim hayat daha da kolaylaşacak. Sadece bugüne özel davranmamamız gerekiyor. O hislerimizi hayata yaymamız gerekir. Engellilere saygılı olmakla başlayabiliriz. Mesela, araçlarımızı engellilerin geçeceği alanlara park etmeyerek başlayabiliriz."

PARTNERErman Toroğlu'nun saçlarına ne oldu? İşte cevabı...Erman Toroğlu'nun saçlarına ne oldu? İşte cevabı...
Datça Milli Eğitim Müdürlüğü'nden engelliler için farkındalık klibiDatça Milli Eğitim Müdürlüğü'nden engelliler için farkındalık klibi
Engelleri aşıp, 25'inci sanat yılını doldurduEngelleri aşıp, 25'inci sanat yılını doldurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 aralık dünya engelliler günü ebru bulgurcu

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Eğlence mekanında 'kadın garson' kavgası!

Eğlence mekanında 'kadın garson' kavgası!

Prof. Dr. Ahmet Arvas vefat etti

Ünlü profesör hayatını kaybetti

Çakar lamba bitti derken, trafikte şimdi de tepe lambası kabusu!

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada!

İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada!

Lüks sitedeki kedi ölümleri hayvanseverleri ayağa kaldırdı

Çekmeköy'de lüks site sakinlerini ayağa kaldıran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.