Engelini unutup hayatını kızlarına kavuşmaya adadı

Okuma yazma bilmediği için iş bulmakta güçlük çeken ve bodrum katındaki evinde zor şartlarda tek başına yaşam mücadelesini sürdüren işitme engelli anne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında Şehit Üsteğmen Nizamettin Songur Ortaokulu'nda açılan okuma-yazma kursuna başladı.

Çocuklarının Sevgi Evleri'ne bırakılması üzerine anne Şahin, yaşları 9, 11 ve 13 olan kızlarını yanına almak için mücadele başlattı.

Ailesi tarafından 16 yaşında evlendirilen Şahin, 5 yıl önce eşi tarafından terk edildi, çocukların velayeti ise annenin yaşadığı koşulların uygun olmaması nedeniyle babaya verildi.

SİVAS (AA) - MERVE TOPUZ - Sivas'ta, 5 yıl önce eşinden ayrılan ve 3 kızı Sevgi Evleri'ne yerleştirilen işitme engelli anne, çocuklarını geri alabilmek için verdiği mücadeleyle örnek oluyor.

Daha sonra Şahin'den okuma yazma kursunda engelli olduğu için başarı sağlayamadığını anlatan mektup aldıklarını belirten Savaşçı, şöyle konuştu:

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emine Şahin'in ilk olarak Nizamettin Songur Ortaokulu'na başvuru yaptığını söyledi.

İş yerinde yerleri süpüren, paspas atan, camları silen, çay dağıtan Şahin'in en büyük hayali ise işte süreklilik sağlayarak ekonomik olarak iyi duruma geldikten sonra kızlarıyla aynı evde yaşamak.

"Biz de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Müdürlüğümüz olarak hemen gerekli yerlerle irtibata geçtik. Buruciye İşitme Engelliler Ortaokulu'ndaki Songül hocamıza durumu anlattık. O da büyük fedakarlık yaparak Emine hanıma seve seve ders vereceğini söyledi. Kursa başladı, birinci kademeyi başarıyla bitirdi. İŞKUR aracılığıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde işe yerleşti. Bu işte emeği olanlara ve azmiyle Türkiye'ye örnek olacak Emine hanıma teşekkür ediyorum.

O düzenli bir iş sahibi olacak ve inşallah çocuklarını da yanına alacak. Biz de müdürlük olarak Emine hanıma her türlü desteği vereceğiz."

- "Kursta azmi, çalışkanlığıyla güzel bir performans gösterdi"

Şahin'e kurs veren işitme engelliler öğretmeni Songül Sarıtaş da Emine'nin tek başına hayatta kalma mücadelesinden çok etkilendiğini ve ona seve seve ders verdiğini söyledi.

Hızı, azmi, çalışkanlığı ve isteğiyle Şahin'in çok güzel bir performans gösterdiğini dile getiren Sarıtaş, "Dersleri hiç aksatmadı, sürekli geldi. Bana hep, 'Okuma yazma öğreneceğim, işe gireceğim ve çocuklarımı yanıma alacağım' derdi. Şimdi İŞKUR vasıtasıyla işe yerleşti. Şu anki hedefi eğer işin devamlılığı olursa çocuklarını yanına almak." şeklinde konuştu.