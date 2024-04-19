Engellenen numaradan gelen mesajları görme: Engellenen numaradan gelen mesajlar nasıl görülür?

Telefonunuzdan bir başka telefon numarasını hem arama hem de mesaj gönderme için engellerseniz o numaradan gelen aramaları ya da o numaradan size gönderilen mesajları direkt olarak görüntüleyemezsiniz. Bunu yapabilmek için farklı telefon modelleri ya da farklı iletişim alanları üzerinden çeşitli adımlar takip edilebilir.

Engellenen numaradan gelen mesajlar nasıl görülür?

Engellenen numaradan gelen mesajları görmek direkt olarak olmasa da dolaylı yöntemler aracılığıyla mümkün olabilir. Bunun için farklı iletişim mecralarında ya da farklı cihaz modellerinde yapılması gereken işlemler değişiklik gösterse de mantık aynıdır.

Bazı cihazlarda engellenen bir telefon numarasından gelen mesajları görüntüleyebilmek için tek yol o telefon numarasına koyulan engeli kaldırmak olacaktır. Mesaj okunduktan sonra yeniden numara engellenebilir.

Engellenen kişiden gelen mesajları nasıl görebilirim?

Bir telefon numarasının size mesaj göndermemesine ya da sizi aramasına engel olmak istiyorsanız o telefon numarasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu işlemi gerçekleştirdikten sonra birçok kişi gibi "Engellenen kişiden gelen mesajları nasıl görebilirim?" sorusuna yanıt arıyor olabilirsiniz. Şunu ifade etmek gerekir ki; bazı cihazlarda engeli kaldırdıktan sonra sizin engellediğiniz süreç içinde gönderilen mesajlar gelebilir.

Engellenen numaradan gelen mesajları görme nasıl yapılır?

Engellenen numaradan gelen mesajları görmek için ise bazı işlemler yapılması gerekir. Mobil cihazın markası, modeli, işletim sistemi ya da engelleme işleminin hangi alandan yapıldığına göre farklı işlemler uygulanmalıdır. Farklı telefon marka ve modellerine göre engellenmiş olan telefon numarasından gelen mesajları görme yöntemleri ve adımları şu şekildedir:

iPhone engellenen numaradan gelen mesajları görme

Cihazın ana ekranından Ayarlar menüsüne girilir.

Bu menü altında yer alan Telefon menüsünden 'Engellenen Kişiler'e girilir ve engellenen kişilerin listesi görüntülenir.

Listeden sağ üstteki düzenle seçeneğine tıklayarak engellenen ama mesajları görüntülenmek istenen kişinin engeli kaldırılır.

Samsung engellenen numaradan gelen mesajları görme

Cihazın menüsünden mesajlar bölümüne giriş yapılır.

Açılan ekranın sağ üst kısmında bulunan üç nokta işaretine dokunulur.

Gelen yazan kısımdaki spam mesajlar bölümüne girilir.

Burada görüntülediğiniz mesajları okuyarak sizin engellediğiniz numaralardan gelen mesajları da okuyabilirsiniz.

WhatsApp engellenen numaradan gelen mesajları görme

WhatsApp uygulamasına giriş yapılır.

Uygulamanın 'Ayarlar' menüsüne girilir.

Ayarlar menüsünün alt menüsü olan 'Gizlilik' bölümüne girilir.

Engellenmiş olan kişilerin yer aldığı liste açılır.

Mesajı görüntülenmek istenen kişinin engeli kaldırılır.

Redmi engellenen numaradan gelen mesajları görme

Xiaomi’ye ait bir alt marka olan Redmi cihazlarda engellenen numaralardan mesajları görmek adına birden fazla yöntemden bahsedilir. Bunun için yapmanız gereken ilk yöntem şöyledir:

Xiaomi cihazlarda engelli listesi menüsü altında engellenen numaralara ulaşılabilir ancak bu cihazda spam klasörü bulunmaz. Bu yüzden de engeli kaldırmadan mesajlar görüntülenemez.

İkinci yöntem ise şu şekildedir:

Bir diğer yöntem olarak ara sıra geçici olarak engeli kaldırarak engellenmiş olan telefon numaralardan gelen mesajları görüntüleyebilmek mümkün olur.





