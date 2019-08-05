HABER

Engelleri aşan Ebru, hayallerinin peşinden koşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 11:16 | Son Güncelleme

HAYAT boyu süren, vücudun hareket ve duruşunda kalıcı bozukluğa yol açan serebral palsi (beyin felci) hastalığı ile mücadele eden Ebru Beşer (31), lisans eğitiminde gösterdiği başarıyı yüksek lisans eğitimiyle taçlandırdı.

Engelleri aşan Ebru, hayallerinin peşinden koşuyor

İZMİR, (DHA)- HAYAT boyu süren, vücudun hareket ve duruşunda kalıcı bozukluğa yol açan serebral palsi (beyin felci) hastalığı ile mücadele eden Ebru Beşer (31), lisans eğitiminde gösterdiği başarıyı yüksek lisans eğitimiyle taçlandırdı. Yaşar Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden 2'ncilik derecesiyle mezun olan Beşer, işçilerin Türk sinemasında temsilini konu alan tez çalışmasıyla akademiye kapsamlı bir çalışma kazandırdı. Hayattaki en büyük tutkusunun okumak olduğunu söyleyen Beşer, "Akademisyen olup, tüm bilgi birikimimi öğrencilerimle paylaşmak istiyorum" dedi.
Erken dünyaya geldiği için kuvöze alınan ancak burada oksijensiz kalarak serebral palsi hastalığı ile yaşamını sürdürmek zorunda kalan Ebru Beşer, hayat boyu karşılaştığı tüm fiziksel engelleri ailesinin büyük desteğiyle aşmayı başardı. Tam burslu olarak kazandığı Yaşar Üniversitesi’nden dereceyle mezun olup, yine aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamlayan Beşer, şunları söyledi:
"İkiz kardeşim Ece ile birlikte kuvözde oksijensiz kaldığımız için serebral palsi rahatsızlığı ile yaşamaya başladık. Ancak anne ve babamız sağlıklı bir şekilde büyümemiz ve iyi bir eğitim almamız için çok mücadele etti. Bunun karşılığında biz de çok çalıştık. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden elde ettiğim 2'ncilik derecesinden sonra en büyük ikinci hedefime de ulaştım. Beni epey zorlayan, kapsamlı bir tez çalışmasına imza attım. Tezimi hazırlarken üstesinden gelemeyeceğimi düşündüğüm zamanlar da oldu. Ancak her zamanki gibi ailem destek oldu. Şimdi yüksek lisans derecesine sahip olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Okumayı ve öğretmeyi çok seviyorum. Bu nedenle hedefim akademisyen olarak meslek hayatına atılmak. Bu hayalimin peşinden koşmak için daha da çok çalışacağım."
'GURUR DUYUYORUM'
Ebru Beşer'in tez danışmanlığını üstlenen Yaşar Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ürün Yıldıran Önk, "Ebru her zaman gurur duyduğum bir öğrenci oldu. Zorlu bir tez sürecinden geçti. Ana karakteri işçi olan Türk filmleri üzerine yaptığı araştırmasında pek çok kişinin ulaşamayacağı filmlere ve yönetmenlere ulaştı. Öyle ki bu filmlerin pek çoğu internette yer almıyor. Akademik dünyaya kapsamlı bir çalışma kazandırdı. Bu çalışma azmiyle hedeflerine her zaman ulaşacağına inanıyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Engelleri aşan Ebru, hayallerinin peşinden koşuyorEngelleri aşan Ebru, hayallerinin peşinden koşuyorEngelleri aşan Ebru, hayallerinin peşinden koşuyorEngelleri aşan Ebru, hayallerinin peşinden koşuyor

Yer: İstanbul! Her şey bir anda olduYer: İstanbul! Her şey bir anda oldu
İstanbul'da 62 yalı yeni sahiplerini bekliyorİstanbul'da 62 yalı yeni sahiplerini bekliyor
Sabahın erken saatinde kalkıp amele pazarında iş bekliyorlarSabahın erken saatinde kalkıp amele pazarında iş bekliyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Ankara'da otelde korkutan yangın

Ankara'da otelde korkutan yangın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Geleceğe borcumuz var

Geleceğe borcumuz var

A 101 Aktüel 8 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Kıvrımlı televizyonlar ve kurbanlık satışı

A 101'de 8 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

Emekli, dul ve yetimleri dolandırarak 20 milyon lira kazanmışlar!

Emekli, dul ve yetimleri dolandırarak 20 milyon lira kazanmışlar!

Nusaybin’de el yapımı patlayıcı infilak etti: 3 asker yaralı

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük Zeynep için devreye girdi

Küçük Zeynep'e Erdoğan'dan müjdeli haber!

Önce trafik levhasına, ardından duvara çarptı!

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.