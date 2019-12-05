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Engelleri aşarak evlendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 10:43 | Son Güncelleme

Evlenebilmek için ekonomik durumları olmayan engelli çift, Dünya Engelliler Günü’nde yapılan yardımlarla mutlu sona ulaştı.Birbirlerini tanıyarak seven Nurten Kurt ile Nuri Göy çifti, maddi imkansızlıklar yüzünden evlenemeyince yardımına Avcılar halkı ve çiftin komşuları koştu.

Evlenebilmek için ekonomik durumları olmayan engelli çift, Dünya Engelliler Günü’nde yapılan yardımlarla mutlu sona ulaştı.
Birbirlerini tanıyarak seven Nurten Kurt ile Nuri Göy çifti, maddi imkansızlıklar yüzünden evlenemeyince yardımına Avcılar halkı ve çiftin komşuları koştu. Engelli çiftin ihtiyaçları karşılanarak düğün el birliği ile gerçekleşti. Bu anlamlı düğünün ev sahipliğini ise Eminevim yaptı. Eminevim Sefaköy Konferans Salonu’nda gerçekleşen düğünde engelli çifte sahip çıkan Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün ve Eminevim yöneticileri engelli çifti yalnız bırakmadı.
Dünya Engelliler Günü’nde engelleri kaldırarak mutlu sona ulaşan Nurten Kurt ile Nuri Göy çifti, davetlilerin huzurunda nikah masasında imzalarını attı.
Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde Eminevim, engellilere 6 tekerlekli sandalye de hediye etti ve Emin Üstün, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

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