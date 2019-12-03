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Engelleri aşıp, 25'inci sanat yılını doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 11:04 | Son Güncelleme

ADANA'da, fiziksel engelli Alper Demir (43), edebiyattaki 25'inci sanat yılını doldurdu.

Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da, fiziksel engelli Alper Demir (43), edebiyattaki 25'inci sanat yılını doldurdu. Kütüphanesinde okuduğu 1000 eser bulunan, şiir kitaplarının yanı sıra kişisel gelişim ve engellilerin sorunları hakkında kitap yazan Demir, 10'uncu kitabını çıkarmaya hazırlanıyor.
Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan Alper Demir, 43 yıl önce zor doğum sonucu beynindeki hareket hücrelerinin bir kısmının ölmesi nedeniyle fiziksel engelli olarak dünyaya geldi. Fiziksel zorluklara rağmen ailesinin desteğiyle okuldan kopmayan Demir, lise yıllarında okulun dergisi sayesinde edebiyata merak saldı. Aynı zamanda okumayı da çok seven ve kütüphanesinde okuduğu 1000'in üzerinde kitap bulunan Demir, 9 şiir kitabı ile kişisel gelişim ve engellilerin sorunları hakkında kitap yazdı.
Okullarda, üniversitelerde kişisel gelişim üzerine konferanslar verdiğini ve engellilerin yaşadığı sorunlara ilişkin 10'uncu kitabını yazmaya başladığını söyleyen Alper Demir, "Ülkemizde üretmekten çok tüketmek seviliyor ve engellilere fırsat verilmiyor. Engellilere, 'Bu adam bir şey yapamaz' diye bakılıyor ama ben bu konuda en çok kendimi örnek gösteriyorum. Beni okuyanlar kendilerini iyi hissetmeye başlıyor. Fırsat buldukça her konuda araştırma yapmayı seviyorum. Engellilerin topluma kazanımı, ülkemizde yaşadıkları psikolojik ve fiziki sorunları ele alıyorum. Şiirlerimde de en çok aşk konusunu işliyorum. Aşk engel tanımaz. Yeter ki insanın yüreği engelli olmasın. Güzel olan her şeye aşk duyuyorum" dedi.
Edebiyat alanında 25'inci sanat yılını doldurduğunu belirten Alper Demir, imza gününe katılmak isteyen kitapseverleri 4-12 Ocak 2020'de düzenlenecek Çukurova 13'üncü Kitap Fuarı'na davet etti.

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