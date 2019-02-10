Engelleri aşıp madalyalara kulaç atıyorlar

Toplam 40 kulüpten 189 sporcunun katıldığı şampiyonada bu öğrencilerden 3'ü, ikincilik, beşincilik ve yedinciliği elde etti.

Başta bedensel engeli ve down sendromu olmak üzere çeşitli rahatsızlıkları bulunan 10 öğrenciden yüzmeyi iyi öğrenen 4'ü ile Aksaray'da şampiyonaya gittiklerini anlatan Karataş, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız ilk kez bir yarışa gitti. Buraya geldiklerinde yüzmeyi hiç bilmiyorlardı. 6 aylık süreçte yüzmeyi öğrendiler. Hatta biz biraz abarttık, yüzüstü, serbest ve kurbağalama stilde yarışa gittik. Özellikle Doğukan Bayat ve Elanur Temel'in, 2008 ve 2009 doğumlu oldukları için kentteki bu tarz engelli çocuklara örnek olacaklarını düşünüyorum. Aksaray'a giderken ilk defa uçağa binen çocuklarımız oldu. Bu bizim için yarıştan daha önemliydi çünkü tebessüm istiyorduk."

Öğrencilerden Yusuf İncekaya'nın son 15 metrede rakibini geçerek yarışı ikinci tamamladığını belirten Karataş, "Bu başarı Ağrı'ya ve üniversitemize gurur yaşattı. İnsanların önünü açarsanız her türlü başarıyı elde eder. Bunu kendi sporcularımızda gördük." ifadelerini kullandı.

- Gümüş madalya kazandı

Şampiyonada ikinci olan Yusuf İncekaya ise bu spora başladığında "suyla savaştığını" ancak zamanla hocalarının da desteğiyle yüzmeyi öğrendiğini söyledi.