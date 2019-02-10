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Engelleri aşıp madalyalara kulaç atıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 12:18 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesince başlatılan proje kapsamında 6 ay yüzme eğitimi verilen engelli çocuklardan 3'ü, Türkiye şampiyonasında ilk 10'a girmeyi başardı - AİÇÜ Öğretim Görevlisi Baykal Karataş: - "İnsanların önünü açarsanız her türlü başarıyı elde eder. Bunu kendi sporcularımızda gördük" - Türkiye ikincisi Yusuf İncekaya: - "Amacımız engelleri ortadan kaldırmak. 'Ben engelliyim' diyenler kendilerinden korkanlardır. Engel diye bir şey yoktur"

SITKI YILDIZ/ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesince (AİÇÜ) başlatılan proje kapsamında 6 ay yüzme eğitimi verilen engelli çocuklardan 3'ü, Türkiye şampiyonasında ilk 10'a girmenin mutluluğunu yaşıyor.

İbrahim Çeçen Vakfının (IC Vakfı) katkılarıyla yürütülen sosyal sorumluluk projesiyle, özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören engelli 10 çocuğa 6 aylık yüzme kursu verildi.

AİÇÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının havuzunda Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Baykal Karataş'tan eğitim alan öğrenciler, kısa sürede iyi seviyeye ulaştı.

Antrenmanlarda kendilerini ispatlayan öğrencilerden 4'ü, AİÇÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yüzme Kulübü olarak, Aksaray'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'na katıldı.

Toplam 40 kulüpten 189 sporcunun katıldığı şampiyonada bu öğrencilerden 3'ü, ikincilik, beşincilik ve yedinciliği elde etti.

- "6 aylık süreçte yüzmeyi öğrendiler"

Öğretim Üyesi Baykal Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rehabilitasyon merkezlerine giderek kulübe kazandırdıkları yetenekli öğrencilere, üniversitenin yüzme havuzunda eğitim verdiklerini söyledi.

Başta bedensel engeli ve down sendromu olmak üzere çeşitli rahatsızlıkları bulunan 10 öğrenciden yüzmeyi iyi öğrenen 4'ü ile Aksaray'da şampiyonaya gittiklerini anlatan Karataş, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız ilk kez bir yarışa gitti. Buraya geldiklerinde yüzmeyi hiç bilmiyorlardı. 6 aylık süreçte yüzmeyi öğrendiler. Hatta biz biraz abarttık, yüzüstü, serbest ve kurbağalama stilde yarışa gittik. Özellikle Doğukan Bayat ve Elanur Temel'in, 2008 ve 2009 doğumlu oldukları için kentteki bu tarz engelli çocuklara örnek olacaklarını düşünüyorum. Aksaray'a giderken ilk defa uçağa binen çocuklarımız oldu. Bu bizim için yarıştan daha önemliydi çünkü tebessüm istiyorduk."

Öğrencilerden Yusuf İncekaya'nın son 15 metrede rakibini geçerek yarışı ikinci tamamladığını belirten Karataş, "Bu başarı Ağrı'ya ve üniversitemize gurur yaşattı. İnsanların önünü açarsanız her türlü başarıyı elde eder. Bunu kendi sporcularımızda gördük." ifadelerini kullandı.

- Gümüş madalya kazandı

Şampiyonada ikinci olan Yusuf İncekaya ise bu spora başladığında "suyla savaştığını" ancak zamanla hocalarının da desteğiyle yüzmeyi öğrendiğini söyledi.

Tek amaçlarının engelleri ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan İncekaya, "Ben engelliyim diyenler kendilerinden korkanlardır, 'Başaramayacağım' diyenlerdir. Engel diye bir şey yoktur. Hocalarımızın sayesinde bugünlere geldik. Böyle yüzebileceğimi beklemiyordum. Yarışmada gümüş madalya elde ettim. Aslında bu büyük bir başarı, 6 ayda kimse bu duruma gelemez." diye konuştu.

- "İnşallah çalışıp çok daha iyi yerlere geliriz"

Bedensel engelli Doğukan Bayat ise yüzmeyi çok sevdiğini dile getirdi.

Sürekli yüzdüğünü belirten Bayat, yarışmada ikinciliği hedeflediğini ancak beşinciliği kazandığını kaydetti.

Elanur Temel de Türkiye yedincisi olduğunu, çalışıp daha iyi yerlere gelmek istediğini ifade ederek, "Bana destek olan aileme de teşekkür ediyorum. Burada olmak gerçekten çok güzel." dedi.

Şampiyonada 16'ncı olan Özcan Dayanmaz, arkadaşlarıyla yüzmekten çok mutlu olduğunu anlatarak, "Burada yüzmeyi öğrendim. Daha sonra yarışmaya katıldım. Beni tebrik ettiler. Ben de herkese teşekkür ediyorum. Yüzmeye devam edeceğim." şeklinde konuştu.

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Ağrı AİÇÜ Başarılı Sporcular Engelliler Yüzme Şampiyonası

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