AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "AK Parti iktidarı olarak göreve geldiğimiz 17 sene boyunca bir yandan vatandaşlara hizmet etmenin gayretinde olduk, diğer taraftan da önümüze çıkarılan engelleri aşmak için büyük çaba sarf ettik." dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti Yüreğir İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe Başkanı Yaşar Turan ve partililerle görüşen Sarıeroğlu, daha sonra Kiremithane Mahallesi'nde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Sarıeroğlu, Adana'nın her yerini karış karış gezdiklerini, en çok geldikleri ilçelerden birinin de Yüreğir olduğunu söyledi.

"Yüreğir için yeni bir hikaye yazma zamanı." diyen Sarıeroğlu, adayları Fatih Mehmet Kocaispir için destek istedi.

Türkiye'nin önemli süreçlerden geçtiğini anlatan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"AK Parti iktidarı olarak göreve geldiğimiz 17 sene boyunca bir yandan vatandaşlara hizmet etmenin gayretinde olduk, diğer taraftan da önümüze çıkarılan engelleri aşmak için büyük çaba sarf ettik. Ülkemizin önüne çıkarılan her engelde milletimizin desteğiyle, milletten aldığımız güçle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza devam ettik. Şu anda da kimlerin bir araya geldiğini görüyorsunuz. Bu seçim evet bir yerel seçim. Normalde projelerin konuşulması lazım ama maalesef ki gördüğümüz tablo, projeleri konuşan sadece Cumhur İttifakı."