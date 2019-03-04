Engelleri aştı avukat oldu

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Doğuştan iki kolunun dirsekten aşağısı bulunmamasına rağmen yılmadan çalışarak avukatlık hayalini gerçekleştiren 28 yaşındaki Mehmet Metin Budak, yaşantısıyla engellilere örnek oluyor. Devlet memuru emekli baba ve ev hanımı annenin engelli iki çocuğundan birisi olarak dünyaya gelen Mehmet Metin Budak, iki kolunun da dirsekten aşağı bölümünün olmamasına rağmen hayata küsmedi. Engeliyle yaşama tutunan ve mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayan Budak, İstanbul Adliyesi'nde memur olarak işe başladıktan sonra da eğitim hayatını sürdürerek hayalindeki hukuk fakültesini bitirmeyi başardı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü bünyesinde avukat olarak görev yapan Budak, evden dışarı çıkmayan engellilere örnek olmak amacıyla da otostopla ülke ülke gezdi. Lübnan, Bosna Hersek, Ukrayna, KKTC, Kosova, Karadağ, Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan'ı tek başına gezen Budak, yaşantısıyla engellilere örnek oluyor. Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 kardeşinden birinin de zihinsel engelli olduğunu söyledi.

Engelinin kan uyuşmazlığı gibi göründüğünü ancak ailesinde akraba evliliği olmadığını belirten Budak, şöyle konuştu: "Engelim, benim hayatımda çok büyük problemler yaratmadı. Eğitim hayatımda hiçbir zaman bir yardıma ihtiyaç duymadım. Sınavlarıma kendim girdim, yazımı kendim yazdım, avukatlık mesleğini de kendi başıma yapabildim. Engelli bir avukat olarak, tam olarak engelli tanımına uymuyorum çünkü işimi yaparken hiçbir şekilde bir engelle karşılaşmıyorum. Son yıllarda yapılan adliye sarayları engelli mimarisine barışık şekilde yapıldı. Tekerlekli sandalye veya diğer engel sebepleriyle girip rahatlıkla işinizi halledebiliyorsunuz." Engelinden dolayı hiç rahatsız olmadığını ve bütün ihtiyaçlarını giderebildiğini aktaran Budak, "Evet, dışarıdan bakılınca fiziksel bir engelim var ama kendimi hiçbir şekilde engelli görmüyorum. O nedenle kol naklidir, protez koldur, böyle bir ihtiyaç da hissetmedim. Bu şekilde gayet mutlu ve mesudum, hiçbir sorunum yok." ifadelerini kullandı. - "Otostopla ülke ülke gezdim"