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Engelleri aştı, Türkiye şampiyonu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 11:52 | Son Güncelleme

 MERSİN'de, öğretmeninin tavsiyesi üzerine başladığı teniste kısa sürede milli takıma kadar yükselen 18 yaşındaki bedensel engelli sporcu Oğuzhan Güneş, Bartın'da düzenlenen Türkiye Klasman Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Adnan AÇIKGÖZ MERSİN, (DHA) MERSİN'de, öğretmeninin tavsiyesi üzerine başladığı teniste kısa sürede milli takıma kadar yükselen 18 yaşındaki bedensel engelli sporcu Oğuzhan Güneş, Bartın'da düzenlenen Türkiye Klasman Turnuvası'nda şampiyon oldu. 4 yıl önce okul arkadaşlarıyla futbol oynarken beden eğitim öğretmeni tarafından tenise yönlendirilen Oğuzhan Güneş, gelecek vadediyor. Uluslararası turnuvalara katılarak puan toplayın Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek isteyen başarılı sporcu, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) Antrenörlük Bölümü öğrencisiyim. 2017 yılında Bodrum'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda minikler kategorisinde ve çiftlerde birinci oldum. Ardından İtalya'da düzenlenen dünya şampiyonasında 5'inci oldum dedi.

Son olarak 27 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Bartın'da organize edilen Türkiye Klasman Turnuvası'nda madalya mücadelesi verip özverili çalışmalarının sonucunu Türkiye Şampiyonluğu ile taçlandıran Güneş, Benim tek hedefim var o da olimpiyatlara gidip şampiyon olabilmek ama bu hedefimi gerçekleştirebilmek için yurtdışı turnuvalar oynayıp puan kazanmam lazım. Sponsorluk için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne, valimize, bu kentte yaşayan işadamlarımızdan destek bekliyorum diye konuştu.

Oğuzhan'ın sporla buluşmasının ardından hayatında olumlu değişiklikler yaşadığını anlatan antrenör Atilla Kökver ise şu değerlendirmeyi yaptı
Okulla ev arasına sıkışan Oğuzhan, bu çalışmaların sonucunda tahmin edemeyeceği ülkelerde ülkemiz adına turnuvalar oynadı ve buralarda başarılar elde etti. Oğuzhan gibi ilimizde veya Türkiye'deki engelli kardeşlerimizin de herhangi bir spor dalına başlaması, onların hayatınhı da değiştireceğine inanıyorum.

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