Engelleri aştı, Türkiye şampiyonu oldu

Adnan AÇIKGÖZ MERSİN, (DHA) MERSİN'de, öğretmeninin tavsiyesi üzerine başladığı teniste kısa sürede milli takıma kadar yükselen 18 yaşındaki bedensel engelli sporcu Oğuzhan Güneş, Bartın'da düzenlenen Türkiye Klasman Turnuvası'nda şampiyon oldu. 4 yıl önce okul arkadaşlarıyla futbol oynarken beden eğitim öğretmeni tarafından tenise yönlendirilen Oğuzhan Güneş, gelecek vadediyor. Uluslararası turnuvalara katılarak puan toplayın Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek isteyen başarılı sporcu, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) Antrenörlük Bölümü öğrencisiyim. 2017 yılında Bodrum'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda minikler kategorisinde ve çiftlerde birinci oldum. Ardından İtalya'da düzenlenen dünya şampiyonasında 5'inci oldum dedi.

Son olarak 27 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Bartın'da organize edilen Türkiye Klasman Turnuvası'nda madalya mücadelesi verip özverili çalışmalarının sonucunu Türkiye Şampiyonluğu ile taçlandıran Güneş, Benim tek hedefim var o da olimpiyatlara gidip şampiyon olabilmek ama bu hedefimi gerçekleştirebilmek için yurtdışı turnuvalar oynayıp puan kazanmam lazım. Sponsorluk için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne, valimize, bu kentte yaşayan işadamlarımızdan destek bekliyorum diye konuştu.