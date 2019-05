"Engelleri kaldırıyoruz, spor ve sanatla buluşuyoruz" etkinliği

Daha sonra Ofis Semti Sanat Sokağı'na kadar yapılan yürüyüşte, "Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır", "Hiç bir şey yaşamaya engel değildir", "Hayaller engel tanımaz", "Engel olma destek ol", "Her insan bir engelli adayıdır" yazılı pankartlar taşındı.

"Engelli insanlarımız da eşit muamele, itibar, bağımsız yaşama, toplumun bir parçası olma gibi haklara sahiptir. Üzerimize düşen görev ise engelli vatandaşlarımıza, bu haklarından faydalanmaları için fırsatlar vermek ve imkanlar sağlamak. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümlendiği, geleceğe daha umutla bakabildiği bir ortam ve huzurlu bir yaşam diliyorum."

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar da Türkiye'de son yıllarda her alanda olduğu gibi engellilere sunulan hizmetlerde de çok önemli gelişmeler yaşandığını dile getirdi.

Diyarbakır'da yaklaşık 16 bin engelliye her ay evde bakım hizmeti düzenli olarak sunulduğunu kaydeden Açar, 372 engelli vatandaşa barınma hizmeti sunduklarını aktardı.

Açar, "Engellilerimiz için özel bakım merkezlerine her ay 1 milyona yakın ödeme yapmaktayız. Engellilerin istihdam edilmesine yardımcı oluyoruz. Engellilerimiz bilmeliler ki, engellerini aşmada her zaman onların yanında olacağız. Engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. Kutlu devletimiz ve aziz milletimizin el birliğiyle engellilerimizin önündeki her engeli kaldırma gayretimiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bedensel Engelliler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Ömer Aksan ise Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan gönümüze kadar AK Parti hükümetleri tarafından engelli vatandaşlara yapılan yardımların ve imkanların hiçbir hükümet tarafından sağlanmadığını belirtti.

Aksan, "Türkiye'de bugün engelli vatandaşlarımız altın çağını yaşıyor. Bu konuda engellilere yaptığı hizmetlerden dolayı hükümete teşekkür ediyorum." diye konuştu.