Engelleri Kur'an öğrenmelerine engel olmuyor

Kursiyerlerin işaret dili sayesinde Kur'an öğrendikleri için mutlu olduğunu dile getiren Küçük, "5 işitme engelliyle kursa başladık. Henüz fazla duyulmadı. Bu sayı iki aya kadar 20 civarında olacaktır. Çünkü çok fazla talep var. Gerçekten çok azim ve gayretle bu işi götürüyor işitme engelli kardeşlerimiz. Bir ay olmasına rağmen iki kardeşimiz Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Bunun mutluluğu her şeyin üstünde." dedi.

Amasya Engelsiz Yaşam Merkezi'nde açılan kursta yaşları 14 ila 45 arasında değişen işitme engellilere Kur'an-ı Kerim öğretiliyor. Kursa katılan işitme engelliler hem dini bilgi ediniyor hem de işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okuyor.

Amasya Müftülüğü ile Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesince yürütülen çalışma kapsamında açılan kursta işitme engelli çocuk ve kadınlara, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğretiliyor.

- "Kur'an dili onlar için gönül dili oldu"

Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şube Başkanı Emine Hicin Arslan da işitme engellilerin talebi üzerine müftülükten destek alarak kursu başlattıklarını aktardı.

İlk başta tereddüt olsa da zamanla engellilerin çabası sonucu büyük yol katettiklerini vurgulayan Arslan, "Kur'an dili onlar için gönül dili oldu diyebilirim. Engellilerimize fırsat verildiğinde eğitimde, sanatta, kültürde, birçok alanda başarılı olduklarını biliyoruz. Bundan yola çıkarak işitme engelli arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda dini bilgiler almaları için müftülüğümüzün de destekleriyle kursumuza başladık." diye konuştu.

Kursiyerlerden 29 yaşındaki Mehtap Sel de en büyük hayalinin Kur'an öğrenip umreye gitmek olduğuna işaret ederek, "Kur'an-ı Kerim okumayı öğreten hocamıza teşekkür ediyorum. Önceden bakıp anlamıyordum, artık okuyabiliyorum." ifadesini kullandı.

