Engelleri sevgiyle aştılar

Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki genç çiftin nikahını ise Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü kıydı. Çiftin nikah şahitliğini Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek yaptı.

Kendi otomobilini gelin arabası olarak kullandıran Elden, gelin ve damatlığı da temin etti. Gelinin saçları ve damadın tıraşı yardımsever esnafça ücretsiz yapıldı.

Maddi durumları çok iyi olmayan çiftin evlenme hazırlıkları yaptığını öğrenen Kepez Kaymakamlığında görevli Doğan Elden, nikah töreni için ön ayak oldu.

Bir yıl boyunca internet üzerinden görüştükten sonra Antalya'ya gelen Usta, ilk görüşte aşık olduğunu söylediği Gülay Berberoğlu'na yaptığı evlenme teklifine olumlu cevap aldı.

Antalya'da belden aşağısı tutmadığı için tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan omurilik felçlisi Gülay Berberoğlu (33) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden malulen emekli olan yüzde 70 engelli raporu bulunan Ahmet Usta (40), 1,5 yıl kadar önce internetten bir arkadaşlık sitesinde tanıştı.

Nikahtan önce Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun gönderdiği kutlama mesajı okundu.

Nikah cüzdanını geline veren Başkan Tütüncü, çifte balayı hediye etti. Tütüncü, genç çiftin evlerindeki mobilya ihtiyaçlarının giderilmesi için de talimat verdi.

Heyecanlı oldukları gözlenen çift, mutluluklarını davetlilerle paylaştı.

Nikahtan sona gazetecilere açıklamalarda bulunan damat Ahmet Usta, internet üzerinden tanıştıktan sonra eşini görmek için İstanbul'dan Antalya'ya geldiğini belirterek, "Antalya'ya adım atmam bu rüyanın gerçekleşmesini sağladığı için evlendikten sonra burada yaşamak istiyoruz." dedi.

Engelli olmalarının mutluluklarının önüne set çekmesine izin vermediklerini ifade eden Usta, "Bütün cihan bilmeli ki aşk engel tanımaz. Engeller sevgiye yenik düşer. Normal insanlar bizim bu durumumuzu hor görmesinler. Resulullah'ın sünnetini yerine getirmek için yola çıktık. Her türlü engelleri aşalım." dedi.

- "Gelinliği yürüyerek giydiğimi hayal etmiştim"

Gelin Gülay Usta ise eşini tanıdığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Allah'tan isteyen herkese evlenmeyi nasip etmesini dileyen Usta, "18 yaşında omurilik felci geçirdim. Allah'ın takdiri. Engelli olduktan sonra evlilik hayalim yoktu. Ahmet karşıma çıktıktan sonra evlilik hayali kurmaya başladım. Çocukken gelinlik giyme hayalim vardı ama yürüyerek giydiğimi hayal etmiştim. Demek ki bu durumda da olabiliyormuş. Allah'a şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

