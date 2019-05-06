Engelleri sporla aştılar

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Yaşamın her alanında engelli bireylerle bir arada yaşama fikriyle yola çıktıklarını ifade eden Soydaş, şöyle konuştu:

Etkinlik hakkında AA muhabirine açıklama yapan Soydaş, sporun engelli bireyler için önemli olduğunu göstermek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlediklerini söyledi.

İstiklal Marşı'nın DÜ öğrencileri ve engelli bireylerce işaret diliyle seslendirildiği etkinlikte, tüm öğrenciler zeminde top sürme, yarım metre engel aşma, kalede gol atma, dengede durmada gibi aktiviteler gerçekleştirdi.

"İnanılmaz keyifli bir organizasyon oldu. Onlarla vakit geçirdiğimiz zaman kendimizi çok farklı hissediyoruz. Engellerin sporla aşılması konusunda da biz öğrencilerimize fakültemizde ders veriyoruz zaten. Burada uygulamalı olarak görmelerini ve engelli bireylerin ne gibi engellerle karşılaştığını görmelerini istedik."

Fakülte öğrencilerinin 1-2 yıl sonra beden eğitimi öğretmeni olabileceğini aktaran Soydaş, "Çocuklarımız için farkındalık oluşturmak istiyoruz. Öncelikle yetişkin öğretmen adaylarımıza, sonra da minik kardeşlerimize göstermek istedik. Birlikte çok eğlenceli vakit geçirdiler, birlikte sevinip birlikte üzüldüler." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç de DÜ öğrencilerini tebrik ederek, bu gibi etkinliklere her zaman destek verdiklerini kaydetti.

