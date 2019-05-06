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Engelleri sporla aştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 13:16 | Son Güncelleme

DÜ öğrencileri, okullarında ağırladıkları engelli bireylerle vakit geçirerek hazırlanan parkurdaki engelleri birlikte aştı

Düzce Üniversitesi (DÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, spor salonunda ağırladıkları engelli bireylerle bir gün geçirerek hazırlanan parkurdaki engelleri aşarak birliktelik mesajı verdi.

Fakültenin Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri, Yeşil Düzce Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezinde eğitim gören 20 engelli bireyi üniversitenin Konuralp Kampüsünde ağırladı.

Spor Salonunda hazırlanan etkinlikte, üniversite öğrencileri parkurdaki engelleri, engelli bireylerle aştı.

İstiklal Marşı'nın DÜ öğrencileri ve engelli bireylerce işaret diliyle seslendirildiği etkinlikte, tüm öğrenciler zeminde top sürme, yarım metre engel aşma, kalede gol atma, dengede durmada gibi aktiviteler gerçekleştirdi.

Dr. Öğretim Üyesi Nurgül Tezcan Soydaş nezaretinde engelleri aşan öğrenciler parkur sonunda mutluluk yaşadı.

Etkinlik hakkında AA muhabirine açıklama yapan Soydaş, sporun engelli bireyler için önemli olduğunu göstermek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Yaşamın her alanında engelli bireylerle bir arada yaşama fikriyle yola çıktıklarını ifade eden Soydaş, şöyle konuştu:

"İnanılmaz keyifli bir organizasyon oldu. Onlarla vakit geçirdiğimiz zaman kendimizi çok farklı hissediyoruz. Engellerin sporla aşılması konusunda da biz öğrencilerimize fakültemizde ders veriyoruz zaten. Burada uygulamalı olarak görmelerini ve engelli bireylerin ne gibi engellerle karşılaştığını görmelerini istedik."

Fakülte öğrencilerinin 1-2 yıl sonra beden eğitimi öğretmeni olabileceğini aktaran Soydaş, "Çocuklarımız için farkındalık oluşturmak istiyoruz. Öncelikle yetişkin öğretmen adaylarımıza, sonra da minik kardeşlerimize göstermek istedik. Birlikte çok eğlenceli vakit geçirdiler, birlikte sevinip birlikte üzüldüler." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç de DÜ öğrencilerini tebrik ederek, bu gibi etkinliklere her zaman destek verdiklerini kaydetti.

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Düzce engelli

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