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Engelleri üreterek aşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 15:18 | Son Güncelleme

NİĞDE'de doğuştan kas hastalığı nedeniyle hayatını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kalan Selma Kaya (42), evinde ördüğü bez bebekleri sokaklarda satarak geçimini sağlıyor.

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de doğuştan kas hastalığı nedeniyle hayatını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kalan Selma Kaya (42), evinde ördüğü bez bebekleri sokaklarda satarak geçimini sağlıyor. Eşi de engelli olan Selma Kaya, ürettiği bez bebeklerle hayata bağlandığını söyledi. Engellilerin evlerinde üretim yaparak para kazanabileceğini belirten Selma Kaya, "Üretebilen birçok engelli var, üretmeye engel yok. Yeter ki biz yapmak isteyelim, herkes bir şeyler üretebilir" diye konuştu. Bez bebek yapımını internetten öğrendiğini belirten Kaya şöyle devam etti: "Hastalığım doğuştandı ama gün geçtikçe ilerledi ve yürüyemez hale geldim. Bez bebek yapımı internette gördüm ve ben de yapabilirim dedim ve yapmaya başladım. Yapmaya başladığım bez bebekleri satmaya başladım. Evde yapıp sattığım bez bebeklerle evimin geçimini yapıyorum. Eşimde engelli oda benim gibi çalışamıyor. Sattığım bez bebeklerle evimin bütün giderlerini karşılıyorum. Bu bez bebek yapımı için hiçbir kursa gitmedim. Evde yaptığım bez bebeklerle hem evimin giderlerini karşılıyorum hem de kas hastası olduğum için kollarım spor yapmış oluyor. Hem iş yapıyorum hem de spor yapmış oluyorum. Engelliler hayata küsmek yerine kendilerine bir uğraş bulup bir şeyler üretsinler. Ürettikleri ürünlerle hem hayata bağlanmış olurlar hem de aile bütçelerine katkıda bulunurlar. Her engellinin kendine göre yapacakları bir şeyler vardır. Engellerini üreterek aşsınlar."

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