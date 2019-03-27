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Engellerini aşarak "Sıra Dışı Okur Ödülü"nü kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:15 | Son Güncelleme

Sinop'ta emekli ve 2 çocuk annesi, konuşma ve duyma engelli 46 yaşındaki Gül Ustabaş Genç, kitap okuma tutkusuyla engellerini aşarak, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla verdiği "Sıra Dışı Okurlar Ödülü"nü almaya hak kazandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Kütüphaneler Haftası" nedeniyle verdiği "Sıra Dışı Okurlar Ödülü"ne, konuşma ve duyma engelli Gül Ustabaş Genç layık görüldü.

Emekli ve 2 çocuk annesi, 46 yaşındaki Genç, Dr. Rıza Nur Halk Kütüphanesi'nin müdavimi olarak dikkati çekiyor.

Kitap okumayı çok seven Gül Ustabaş Genç, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla verdiği "Sıra Dışı Okurlar Ödülü"nü almaya hak kazandı.

Dr. Rıza Nur Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Genç'in Türkiye'deki 5 sıra dışı okurdan biri seçildiğini söyledi.

Hastalık veya bir engelin insanları hayata küstürmemesi gerektiğinin en güzel örneklerinden birinin Gül Ustabaş Genç olduğunu vurgulayan Akarslan, "Gül Hanım, kitap okuma sayesinde hayata bağlandı. Kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu insanlara bu vesileyle göstermiş oldu. Engeline rağmen üniversite eğitimini tamamlamış. Devlet kurumunda uzun yıllar hizmet vermiş. Yakalandığı kanser hastalığını kitap sevgisiyle aşmış. Kendisini kutluyorum." diye konuştu:

Gül Ustabaş Genç ise okumanın kendisine çok katkısı olduğunu ve ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu kaydetti.

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Gül Ustabaş Genç kitap kütüphane sıra dışı okur

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