Engellerini aşıp meslek öğreniyorlar

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Görevlendirme yapılan Kayapınar Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki kurslara katılan zihinsel, bedensel engelli, otistik çocuk ve gençler hem rehabilite ediliyor hem de meslek öğreniyorlar.

Merkez Kayapınar Belediyesi ile Beyazay Derneği iş birliğiyle engellilerin sanat ve spor kurslarıyla sosyal yaşama katılarak engellerini aşmalarını sağlamak amacıyla yaklaşık iki yıl önce Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete girdi.

Merkezde usta eğitimciler nezaretinde eğitim alan 70 engelli çocuk ve genç, takı tasarım, deri saraciye, satranç, müzik ve yüzme gibi 10 branştaki kurs ile hem engellerini aşıyor hem de hayata tutunuyor.

Engellilerin merkezde el emeği, göz nuruyla yaptığı ürünler, düzenlenen kermeslerde satışa sunularak gelir elde etmeleri sağlanıyor.

Merkezin sorumlusu Hayriye Erten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde 70 engelli ile 50 engelsiz bireyi buluşturarak kaynaşmalarını sağladıklarını söyledi.

Engellileri sabah servisle evlerinden aldıklarını, eğitimin ardından yeniden evlerine bıraktıklarını belirten Erten, şöyle konuştu: