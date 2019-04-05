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Engellerini halk oyunları ile aşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

Diyarbakır'daki Engelsiz Yaşam Merkezinde oluşturulan halk oyunları ekibinde yer alan zihinsel engelli gençler, bu sayede sosyalleşiyor - İstanbul, Çanakkale ve Diyarbakır'da katıldıkları yarışmalarda derece elde ederek, kupa ve madalya almaya hak kazanan gençler, törenlerde sergiledikleri oyunlarla da büyük beğeni görüyor - Halk oyunları eğitmeni Ahmet Deneri: - "Halk oyunları ile engellerini aştılar, topluma kazandırıldılar" - Ekipteki gençlerden Mehmet Pekdemir: - "Burada oyun oynamayı öğrendim. Ölene kadar da oyun oynamayı bırakmam"

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde rehabilite edilen zihinsel engelli öğrenciler halk oyunları ile engellerini aşıyor.

Merkez Kayapınar Belediyesinin tahsis ettiği binada Beyazay Derneğince iki yıl önce kurulan merkezde, engellilerin, sanat ve spor kurslarına katılarak sosyalleşmeleri sağlanıyor.

Merkezde bu faaliyetler kapsamında, zihinsel engelli gençlerden halk oyunları ekibi oluşturuldu. Verilen eğitimle kısa sürede yöresel oyunları öğrenen engelliler, törenlerde sergiledikleri oyunlar ile büyük beğeni topluyor.

İstanbul, Çanakkale ve Diyarbakır'da katıldıkları yarışmalarda derece de elde eden gençler, yetenekleriyle kupa ve madalya da kazandı.

- "Halk oyunları ile engellerini aştılar"

Halk oyunları eğitmeni Ahmet Deneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayapınar Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla merkezde kalan engellilere eğitim verdiğini söyledi.

Engellilerin topluma kazandırılması amacıyla eğitimi sürdürdüklerini ifade eden Deneri, engellilere çeşitli eğitimlerin yanı sıra yöresel oyunları oynamayı da öğrettiklerini aktardı.

Deneri, bu aktivite ile engellilerin sosyalleştiklerini, öz güvenlerinin geliştiğini anlatarak, 8 kişilik ekibin başarılı olduğunu vurguladı.

Başlarda çok zorlansalar da zamanla her şeyin yoluna girdiğini dile getiren Deneri, "Önce onlarla konuşmaya, onların hayatını öğrenmeye çalıştım. Yaşadıklarını öğrenince yola çıktık ve zamanla oyunlarımıza başladık. Aileler buraya geldiğinde, 'Çocuğumuzda bir gelişme, düzelme var' diyor." ifadelerini kullandı.

Deneri, halk oyunlarının bölgenin kültürü olduğunu, bu kültürü de engelliler ile yaşatmak istediklerini aktararak, engelli bireylerin de bu kültüre ayak uydurup, engelsiz akranları gibi başarıyla oyunları oynadığını kaydetti.

Halk oyunlarına yönelik düzenlenen yarışmalardan gençlerin birçok madalya ve kupa ile döndüğüne işaret eden Deneri, "Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen yarışmalarda ekibimiz derece aldı, madalya ve kupa ile geri döndük. Geçen sene başka bir yarışmada ise ekibimiz, engelsiz öğrencileri dahi geçip birinci oldu. Ödül olarak kupanın yanı sıra 4 günlük tatile hak kazandılar." şeklinde konuştu.

"Delilo", "Esmerim" ve "Şuşane" oyunlarını tam öğrenen gençlerin, zamanla diğer oyunları da oynayacaklarını belirten Deneri, "Çocuklar halk oyunları ile engellerini aştılar, topluma kazandırıldılar. Amacımız onların engelli durumlarını ortadan kaldırmaktır. Zamanla bunu başardığımızı gördük." diye konuştu.

- "Ölene kadar oyun oynamayı bırakmam"

Ekipte yer alan gençlerden Mehmet Pekdemir, ekibe katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kursa katılmadan önce yöresel oyunları bilmediğini anlatan Pekdemir, aldığı eğitim ile yöresel oyunları öğrendiğini ve zamanla ekip başı olduğunu aktardı.

Pekdemir, arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade ederek, "Burada oyun oynamayı öğrendim. Ölene kadar da oyun oynamayı bırakmam." dedi.

Azad Demirci de uzun süredir bu alanda eğitim aldığını, zamanının çok güzel geçtiğini kaydetti.

Demirci, "Önceden oyun oynamayı bilmiyordum ama eğitim alarak öğrendim. Arkadaşlarımla yarışmalara katılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Beyazay Derneği Diyarbakır Engelsiz Yaşam Merkezi Halk oyunları

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