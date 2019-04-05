Engellerini halk oyunları ile aşıyorlar

İstanbul, Çanakkale ve Diyarbakır'da katıldıkları yarışmalarda derece de elde eden gençler, yetenekleriyle kupa ve madalya da kazandı.

Merkez Kayapınar Belediyesinin tahsis ettiği binada Beyazay Derneğince iki yıl önce kurulan merkezde, engellilerin, sanat ve spor kurslarına katılarak sosyalleşmeleri sağlanıyor.

Deneri, bu aktivite ile engellilerin sosyalleştiklerini, öz güvenlerinin geliştiğini anlatarak, 8 kişilik ekibin başarılı olduğunu vurguladı.

Başlarda çok zorlansalar da zamanla her şeyin yoluna girdiğini dile getiren Deneri, "Önce onlarla konuşmaya, onların hayatını öğrenmeye çalıştım. Yaşadıklarını öğrenince yola çıktık ve zamanla oyunlarımıza başladık. Aileler buraya geldiğinde, 'Çocuğumuzda bir gelişme, düzelme var' diyor." ifadelerini kullandı.

Deneri, halk oyunlarının bölgenin kültürü olduğunu, bu kültürü de engelliler ile yaşatmak istediklerini aktararak, engelli bireylerin de bu kültüre ayak uydurup, engelsiz akranları gibi başarıyla oyunları oynadığını kaydetti.

Halk oyunlarına yönelik düzenlenen yarışmalardan gençlerin birçok madalya ve kupa ile döndüğüne işaret eden Deneri, "Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen yarışmalarda ekibimiz derece aldı, madalya ve kupa ile geri döndük. Geçen sene başka bir yarışmada ise ekibimiz, engelsiz öğrencileri dahi geçip birinci oldu. Ödül olarak kupanın yanı sıra 4 günlük tatile hak kazandılar." şeklinde konuştu.