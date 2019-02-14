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Engellerini sevgiyle aştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 11:26 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da yaşayan bedensel engelli Gözde ve Abbas Karadaş, hayatlarındaki engelleri sevgiyle aşmanın mutluluğunu yaşıyor - Abbas Karadaş: - "Ben engelliyim, o da engelli. O bazen benim kolum oluyor, ben de yeri geliyor onun ayakları oluyorum. Birbirimizi sevdikten, saydıktan, birbirimize inandıktan sonra her engeli aştık. Her engel sevgiyle, fedakarlık göstererek aşılır" - Gözde Karadaş: - "Onun yapamadığını ben, benim yapamadığımı o yapıyor. Birbirimize destek oluyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan bedensel engelli çift, hayatlarındaki engelleri sevgiyle aşıyor.

Bir buçuk yıl önce evlenen bedensel engelli 27 yaşındaki Gözde ve 40 yaşındaki Abbas Karadaş, hayatın zorluklarını birbirlerine destek olarak aşmaya çalışıyor.

Abbas Karadaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlikte her türlü zorluğun üstesinden gelerek mutlu bir evlilik sürdürdüklerini söyledi.

Eşiyle sakatlar derneğinde görüp tanıştığını anlatan Karadaş, "Onun yapamadığını ben, benim yapamadığımı o yapıyor. Her konuda birbirimize destek oluyoruz. O bazen benim kolum oluyor, ben de yeri geliyor onun ayakları oluyorum. Birbirimizi sevdikten, saydıktan, birbirimize inandıktan sonra her engeli aştık. Her engel sevgiyle, fedakarlık göstererek aşılır." dedi.

- En büyük yardımcısı eşi

Engelli olması nedeniyle bir kolunu verimli kullanmadığını anlatan Karadaş, bu konuda kendisinin en büyük yardımcısının eşi olduğunu belirtti.

Abbas Karadaş, "Ben eşimin elinden tutuyorum, o da bana sarılıyor her engeli aşıyoruz. Yolda giderken, hastaneye gidip gelirken, otomobil sürücüleri bize çok engel çıkartıyor. Kaldırımlara park ediyorlar, engelli girişlerine park ediyorlar o yüzden hastaneye gidip gelirken çok sorunlar yaşıyoruz. Bizim tek derdimiz kimseye boyun bükmeden hayatımızı sürdürmek." ifadelerini kullandı.

Engeli nedeniyle ayaklarını kullanmayan Gözde Karadaş da eşini çok sevdiğini ve sevgilerine hiçbir şeyin engel olmadığını vurguladı.

Karadaş, severek evlendiklerini, sevgiyle evliliklerini uzun yıllar sürdürmek istediklerini belirterek, "Zorlukları eşimle beraber aşıyorum. En büyük yardımcım eşim oluyor. Bu süreçte beni hiç yalnız bırakmıyor. 3 yıl önce eşimle tanıştık birbirimizi sevdik ve evlendik. Bir buçuk yıldır evliyiz. Onun yapamadığını ben, benim yapamadığımı o yapıyor. Birbirimize destek oluyoruz. Yuva yıkmak kolay ama yapmak çok zor insanların birbirlerine saygılı olması gerekiyor. Allah izin verirse evliliğimizi uzun yıllar yürüteceğiz." diye konuştu.

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Abbas Kardaş engelli Gözde Karadaş Tekirdağ

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