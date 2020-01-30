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Engelli 3 arkadaş müzikle hayata tutunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 08:32 | Son Güncelleme

MERSİN'de yürüme engelli 3 arkadaş, sokakta müzik yaparak hayata tutunuyor.

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de yürüme engelli 3 arkadaş, sokakta müzik yaparak hayata tutunuyor. Engellerinden dolayı evde oturanlara "Dışarı çıkın, hayata karışın" diye seslenen sokak müzisyenleri, davranışları ile vatandaşların takdirini kazanıyor.
Yürüme engelli Zübeyde Taş (49), Mustafa Erşahin (50) ve Hüseyin Erdem (45), engellerinden dolayı hayata küsüp dışarı dahi çıkmayanların aksine, sokakta müzik yapıyor. Kentin en işlek caddelerinde saz çalıp, türkü söyleyen 3 arkadaş, hayata karışmanın mutluluğunu yaşıyor. Müzisyenlerin azmini gören vatandaşlar ise hem takdir ediyor, hem de yardımda bulunarak destek oluyor.
'POZİTİFİZ, HAYATA BAĞLIYIZ'
19 yıldır engelli olan 1 kız çocuğu annesi Zübeyde Taş, türkü söyleyerek, saz çalarak hayata tutunduklarını söyledi. Bir senedir çalıp, söylediklerin dile getiren Taş, "Hem zaman geçiriyoruz, hem para kazanıyoruz. Hayat şartları çok pahalı, üçümüzün de ailesi, çocuğu var. Aldığımız maaş yetmiyor. Çalışıp para kazandığımız için çok mutluyuz. Üçümüz de sonradan engelli olduk. Pozitifiz, hayata bağlıyız. Evde oturup dışarı çıkmayan diğer arkadaşlara da örnek olmak istiyoruz. Dışarı çıksınlar, sosyal aktivitelere katılsınlar. Büyükşehir Belediyesi Engelli Korosu'ndayız, sahne alıyoruz. Biz aynı zamanda bocce oynuyoruz. Hayat devam ediyor. Şarkı söylemeye çekinerek başladık ama insanlarımız çok duyarlı. Bizi çok takdir ediyorlar" dedi.
'ENGELLİ OLDUK DİYE YATMAK YOK'
9 yıldır engelli olan 3 çocuk babası Mustafa Erşahin de evde oturan engelli vatandaşlara seslenerek, "Bütün engellilere ve ailelerine sesleniyorum, engelli olup da içeride yatmanın bir anlamı yok. Dışarıya çıkıp, hayata karışsınlar. Aktivitelere katılsınlar. Kurslara, derneklere gitsinler. Ellerinden geleni yapsınlar. Biz de bu şekilde müzik yapıyoruz. Engelli olduk diye yatmak yok, yaşamaya devam" diye konuştu.
'MÜZİK İNSANI HAYATA BAĞLIYOR'
Arkadaşlarının ısrarı ile sokak müziğine başladığını belirten 19 yıldır engelli 1 çocuk babası Hüseyin Erdem ise şunları söyledi:
"Müzik insanı hayata bağlıyor. 4-5 aydır arkadaşlarımla birlikteyim. Daha önce evde söylüyordum, halkın içinde şarkı söylemeye utanıyordum. Şimdi sokakta şarkı söylüyoruz, hayata karışıyoruz. Hep evde oturmak olmak biraz da sosyalleşmemiz gerekiyor."

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