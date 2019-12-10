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Engelli 4 kadın gelinlik hayallerine kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 16:32 | Son Güncelleme

Denizli’nin Babadağ ilçesinde, fiziksel ve zihinsel engelli 4 kadın, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin düzenlediği gecede, gelinlik giymenin heyecanını yaşadı.Denizli’de düzenlenen temsili düğünde down sendromlu Esma Yüksel (31) ve Vildan Karnak (33), zihinsel engelli Sema Avcı (51) ile işitme engelli olan 88 yaşındaki Emine Kurşuncu gelinlik giydi.

Denizli’nin Babadağ ilçesinde, fiziksel ve zihinsel engelli 4 kadın, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin düzenlediği gecede, gelinlik giymenin heyecanını yaşadı.
Denizli’de düzenlenen temsili düğünde down sendromlu Esma Yüksel (31) ve Vildan Karnak (33), zihinsel engelli Sema Avcı (51) ile işitme engelli olan 88 yaşındaki Emine Kurşuncu gelinlik giydi. Etkinlikte görevli 3 kadın, erkek takım elbisesi giyerek makyaj yaparak ‘temsili damat’ oldu. Düğün öncesi yakınları ve aileleri ile birlikte şehir turu atan gelinler, alkış ve müzik eşliğinde salona girdiler.
Kına programında gelinlerin ellerine kına yakıldı. Düğünde gece boyunca şarkılar eşliğinde dans ederek eğlendiler. Ailelerin ve yakınlarının da duygu dolu anlar yaşadığı etkinlikte işaret diliyle konuşan Emine Kurşuncu, hiç evlenmediğini belirterek, “Hiç düğün mutluluğu yaşamadım. Ölmeden gelinlik giymek istiyordum. Hayalimi gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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