Engelli 5 çocuğuna hem analık hem babalık yapıyor

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'un Hasköy ilçesinde yaşayan Türkan Basımı (57), kas erimesi hastalığı nedeniyle yürüyemeyen ve konuşamayan 5 çocuğuna hem analık hem de babalık yapıyor.

Hasköy ilçesi Sayanlar Mahallesi'nde yaşayan Türkan Basımı'nın eşi, yaklaşık 1,5 yıl önce, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Türkan Basım, eşinin ölümüyle birlikte, kas erimesi hastalığı nedeniyle yürüyemeyen ve konuşamayan 5 çocuğunun bakımını tek başına üstlenmek zorunda kaldı. Devletin ödediği engelli bakım ücretiyle Yusuf (25), Esra (20), Zehra (19), Kasım (18) ve Harun'a (14) bakan Türkan Basım, en büyüğü 35, en küçüğü 16 yaşında olan 6 sağlıklı çocuğunun daha olduğunu söyledi.

Hasta çocuklarının konuşamadıkları için 'Anneler Günü kutlu olsun' diyemediğini ifade eden Türkan Basım, "Onlar da bana olan sevgilerini elimi öperek dile getirdiler. Ömrüm sonuna kadar onlara bakmaya çalışacağım" dedi.

Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, engelli çocuğuklarına hem analık, hem de babalık yapan Türkan Basım'ı evinde ziyaret etti. Basım'ı kutlayan Hikmet Karayel, her zaman yanlarında olacağını söyledi. Karayel, "Kendisini çocuklarına adayan cefakar ve vefakar annenin eli öpülmesi gerekir. Biz de belediye olarak her zaman yanında olacağız" diye konuştu.