Engelli ablasına tecavüz etmişti! İğrenç olayda yeni gelişme

Olay, iki yıl önce temmuz ayında Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. İşitme engelli B.P. (29) kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Mehmet Kocadoğan'dan şikayetçi olmak için Merinos Polis Merkezi'ne gitti. Yusuf P. de ablasına eşlik etti. B.P., polis merkezinde Mehmet Kocadoğan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Ablasının başına gelenlerden haberdar olan Yusuf P., eve döner dönmez Mehmet Kocadoğan'ı telefonla arayıp görüşmek istediğini söyledi.

Yusuf P. buluşma yerine gelen Kocadoğan'ın otomobiline bindi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yusuf P., yanında getirdiği tabancayı çıkarıp Kocadoğan'a ateş etti. Göğsünden tek kurşunla vurulan Mehmet Kocadoğan olay yerinde yaşamını yitirirken Yusuf P. kaçtı. Kısa süre sonra yakalanan Yusuf P., tutuklanarak cezaevine konuldu.

CEZA DAİRESİ AĞIR TAHRİK İNDİRİMİ UYGULADI

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçundan yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık Yusuf P., 'kasten adam öldürmek' suçundan 15 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.