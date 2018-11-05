Engelli adam, hayatının aşkını Endonezya’da buldu

Zonguldak Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde yaşayan inşaat işçisi Erdoğan Ören, sosyal medya üzerinden tesadüfen Endonezyalı Desy Meilyana ile tanıştı. Kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Endonezyalı kadın isle arkadaşlığını ilerleten Ören, ailesine kendisinden 14 yaş büyük olan kadına aşık olduğunu söyledi.

20 bin lirayı riske etti! Hayatının aşkına kavuştu

1 / 5 İşaret dili ile anlaştığı ailesine Endonezya’ya gitmek istediğini söyleyen engelli adam, talebi kabul görmeyince 20 bin lira karşılığında Desy Meilyana’nın Türkiye’ye gelebileceğini söyledi. Ancak bu talebi de geri çevrilince birkaç kez intihara teşebbüs etti.

2 / 5 Engelli çiftin aşkına engel olamayan ailesi ise vize, pasaport ve yol masrafları için talep edilen yaklaşık 20 bin lirayı Desy Meilyana’ya gönderdi. Ancak aile dolandırıcılık şüphesi nedeniyle önce Endonezya Konsolosluğuna, ardından da THY’ye böyle bir kişinin Türkiye’ye gelip gelmediğini sorguladı. Ancak bir süre bekleyen aile, Endonezyalı gelinin kendilerine uçakta çekilmiş fotoğrafını göndermesi üzerine İstanbul’daki havaalanına karşılamaya gitti.

3 / 5 İmece usulü köy düğünü Desy Meilyana’yı karşısında gören Erdoğan Ören ise dakikalarca sevdiği kadına sarıldı. Akrabalarının aracıyla memleketi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyüne gelen engelli çift, burada komşuların yardımlarıyla köy düğünü yaptı.

4 / 5 İnşaatlarda kazandığı para ile kendisine ev yapan Ören, köy sakinlerinin desteği ile ayakta duruyor. Engelli çift, dünyaevine giren engelli çifte yardım elinin uzanmasını istiyor.