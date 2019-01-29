HABER

Engelli adam sokak ortasında infaz edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 03:19 | Son Güncelleme

Adıyaman’da engelli şahıs, gündüz vakti sokak ortasında silahla başından vurularak öldürüldü.Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Zeytin Dalı Caddesi’nde yaşandı.

Adıyaman’da engelli şahıs, gündüz vakti sokak ortasında silahla başından vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Zeytin Dalı Caddesi’nde yaşandı. Mustafa Yücel Özbilgin Parkı yanında kaldırımda yürüyen 69 yaşındaki engelli Ahmet Elçi’nin yanına yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, tabancayla Elçi’ne ateş açtı. Başından vurulan Elçi ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. Yaşanan olan nedeniyle bölgeye sağlık ekibi ile çok sayıda polis sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet Elçi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Elçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Ahmet Elçi’nin daha önce geçirdiği bir trafik kazası sonrası kısmi felç geçirdiği ve yürümekte zorlandığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Pompalı tüfekle vurulan ayakkabı boyacısı öldü (2)Pompalı tüfekle vurulan ayakkabı boyacısı öldü (2)
Köpeği Baron'u öldürenin bulunması için suç duyurusunda bulunduKöpeği Baron'u öldürenin bulunması için suç duyurusunda bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

F.Bahçe şeytanın bacağını 'Mehmet'lerle kırdı!

F.Bahçe şeytanın bacağını 'Mehmet'lerle kırdı!

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.