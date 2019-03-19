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Engelli adamın canice öldürülmesi olayında 1 kişi daha gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 14:17 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 50 yaşındaki bedensel engelli Muktedir Çapur’un 150 TL parası ve 6 paket sigarası için 30 kez bıçaklanıp öldürülmesi olayı ile ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, 17 Mart tarihinde gece saatlerinde Kayacık Mahallesi Akasya Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Akasya Sokak’taki bir evde yaşayan ve geçimini elektrikli engelli aracıyla kuruyemiş satarak sağlayan bedensel engelli Muktedir Çapur (50), evinin giriş bölümünde, ailesi tarafından ölü bulundu.

Engelli adamın canice öldürülmesi olayında 1 kişi daha gözaltına alındı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 50 yaşındaki bedensel engelli Muktedir Çapur’un 150 TL parası ve 6 paket sigarası için 30 kez bıçaklanıp öldürülmesi olayı ile ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 17 Mart tarihinde gece saatlerinde Kayacık Mahallesi Akasya Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Akasya Sokak’taki bir evde yaşayan ve geçimini elektrikli engelli aracıyla kuruyemiş satarak sağlayan bedensel engelli Muktedir Çapur (50), evinin giriş bölümünde, ailesi tarafından ölü bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede boğazında kesikler olan Muktedir Çapur’un öldüğü tespit edildi. Çapur’un cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan takip sonrası cinayet zanlısı Gürsel K. (25) yakalandı.
Emniyette engelli adamı öldürdükten sonra cebindeki 150 TL parasını ve 6 paket sigarasını gasp ettiğini kabul eden Gürsel K. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda Gürsel K. ile birlikte olduğu iddia edilen Burak G. de dün gece Cinayet Şube ekiplerince saklandığı evinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahsın ifadesinde o gece Çapur’a yardım etmek istediğini, yaşlı adamı evine çıkardıktan sonra olay yerinden ayrıldığını, cinayetin kendisinin orada olmadığı anda meydana gelebileceğini söylediği öğrenildi. Hakkında yapılan incelemede cinsel istismar, uyuşturucu madde bulundurma ve satma başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan şahıs, emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi.

Engelli adamın canice öldürülmesi olayında 1 kişi daha gözaltına alındı

Engelli adamın canice öldürülmesi olayında 1 kişi daha gözaltına alındı

Engelli adamın canice öldürülmesi olayında 1 kişi daha gözaltına alındı

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