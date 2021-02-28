Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama

Antalya’da evinin önünde park meselesi yüzünden çıkan kavgada darp edildikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yüzde 90 engelli adamın ölümüne ilişkin daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bir kişi, daha tekrar gözaltına alınıp tutuklandı.

19 Şubat Cuma günü park yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iddiaya göre N.Y. ile oğlu A.Y., Mümün Kara (57), yüzde 40 engelli eşi Emine Kara (50), ailenin çocukları Bekir (21) ve Fatma Kara’yı (20) darp etti. Durumu ağır olan yüzde 90 engelli Mümün Kara, olay yerine çağrılan ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesine, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan N.Y. ile oğlu A.Y. ise emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Mümün Kara’nın yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiğinin tespiti üzerine şüpheli N.Y. ile A.Y. yeniden gözaltına alındı.