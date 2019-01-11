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Engelli aile için "kimlik kartı" seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 14:34 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da, sağlık sorunları nedeniyle kimlik kartlarını yenilemeye gidemeyen engelli baba ve oğlu, yetkililer tarafından köyünden alınarak kent merkezine getirildi - Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü İlhan Eser: - "Nüfus cüzdanlarını değiştirmek isteyen engelli ve hasta vatandaşlarımızı, kurumumuzun aracıyla ikamet ettikleri adreslerinden aldık. Afyonkarahisar Valiliği binasında engelli vatandaşlarımız için kurulan hizmet noktamıza, Demir ailesinin fertlerini getirerek parmak izi ve diğer işlemlerini yaptık"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, sağlık sorunlarından dolayı kimlik kartlarını yenilemekte problem yaşayan engelli baba ve oğlu için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeli seferber oldu.

Merkeze bağlı Kışlacık köyünde yaşayan görme engelli Halil Demir ile işitme engelli, obezite ve KOAH hastası babası Eyüp Demir (88), yeni kimlik kartı çıkarmak istediklerini ancak sağlık sorunları olduğunu Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğüne iletti.

Müdürlüğün engelli birimi personeli, Demir ailesi fertlerini köylerindeki evinden alarak hizmet noktasına getirip işlemlerini tamamladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü İlhan Eser, gazetecilere yaptığı açıklamada, hizmet odaklı çalışan bir kurum olduklarını belirterek "Nüfus cüzdanlarını değiştirmek isteyen engelli ve hasta vatandaşlarımızı, kurumumuzun aracıyla ikamet ettikleri adreslerinden aldık. Afyonkarahisar Valiliği binasında engelli vatandaşlarımız için kurulan hizmet noktamıza, Demir ailesinin fertlerini getirerek parmak izi ve diğer işlemlerini yaptık." diye konuştu.

İl Müdürlüğü binasında şehit aileleri ve gazi yakınları için de bir hizmet noktası kurduklarını anlatan Eser, şunları söyledi:

"Engeli olan veya maddi imkansızlıklar nedeniyle bize gelemeyen vatandaşlarımıza bir telefon uzaklığındayız. Araçlarımızla, bulundukları noktadan alıp hizmet noktamıza getiriyoruz. Burada işlemlerini en güzel şekilde gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu hizmetimiz devam edecek. Devletimiz, her zaman vatandaşlarımızın yanındadır."

- "İşlemlerimiz tamamlandı"

Görme engelli Halil Demir de babası ve kendisi için gönderilen araçla hizmet noktasına gelerek işlemlerinin kolayca tamamladıklarını dile getirerek "Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve bizlere yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Şu anda işlemlerimiz tamamlandı. İnşallah, yeni nüfus cüzdanlarımız evimize kadar gelecek." dedi.

Eyüp Demir'in eşi Hatice Demir de eşinin işitme engelli ve yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklarının olduğunu anlatarak kendilerine gösterilen kolaylık için yetkililere teşekkür etti.

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