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Engelli ailenin zorlu yaşam mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 12:37 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, havanın soğukluğuna rağmen sobası bile bulunmayan bir evde yaşam mücadelesi veren ve sağlık sorunları olan baba ile zihinsel engelli anne ve oğlundan oluşan Bekem ailesi, kalan ömürlerini sağlıklı bir ortamda geçirebilmek için yardım bekliyor

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Bekem ailesi, yardım bekliyor.

İlçeye bağlı Saha Mahallesi'nde yaşayan, çeşitli sağlık sorunları bulunan Osman (69), zihinsel engelli eşi Saliha (63) ve oğlu Aydın Bekem (35), banyosu ve mutfağı olmayan iki odalı evde, hijyenik olmayan koşullarda yaşam mücadelesi veriyor.

Havanın soğuk olmasına rağmen sobaları bile bulunmayan Bekem ailesi, Osman Bekem'in aldığı yaşlılık maaşı ve komşularının yardımıyla hayatlarını sürdürüyor.

Osman Bekem, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin ve oğlunun zihinsel engelli olduğunu belirterek "Benim şeker ve tansiyon rahatsızlığım var. Paramız yok, ilaç alamıyoruz. Eşim ve oğlum zihinsel engelli. Eşim dışarı çıktığında kaçıyor, kaybolmaması için onu bahçedeki zincire bağlıyorum. Evimizde hiçbir şey yok, çok zor durumdayız. Yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Ailenin komşusu Mehmet Şahin de ailenin uzun zamandan beri sağlıksız bir şekilde yaşadığını belirtti.

Aileye ellerinden gelen yardımı yapmaya çalıştıklarını anlatan Şahin, "Bu evde 3 kişi yaşamaya çalışıyor. Evleri bir çöplüğü andırıyor. Mahalle sakinleri olarak destek çıkmaya çalışıyoruz. Kış aylarındayız, sobaları yok, mutfakları yok. Her şeyleri burada yapmaya çalışıyorlar. Aileye sahip çıkılmasını bekliyoruz." dedi.

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Birecik Şanlıurfa yardım zihinsel engelli aile

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