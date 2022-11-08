Engelli araç limiti 2022 yılında ne kadar? Sıfır engelli araç limitleri ne kadar, engelli ÖTV indirimi ne kadar?

Engelli araç limiti her yıl ülkemizde ki artan araç fiyatlarının yanı sıra belirlenen enflasyon oranına bağlı olarak değişmektedir. Belirlenen rakamlar doğrultusunda engelli vatandaşlar daha uygun fiyatlara araç sahibi olabilmektedirler. 2021 yılında 330 bin 800 lira olan engelli araç limiti 2022 yılına gelindiğinde ise 450 bin 500 lira olarak belirlenmiştir. Engelli araç alacak kişilerin bu tutarları göz önünde tutmaları gerekmektedir. Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına yürürlüğe giren bu yasa ile binlerce engelli vatandaş araç sahibi olabilmektedir.

Sıfır engelli araç limitleri ne kadar?

Engelli araç limitleri her yıl belirlenen oranlara göre değişiklik göstermektedir. 2022 yılında belirlenen sıfır engelli araç üst limit 450 bin 500 lira olarak belirlenmiştir. Bu tutarın altında bulunan araçları engelli vatandaşlar daha uygun fiyatlara satın alabilmektedirler. Sıfır engelli araç limitinin olmasından dolayı bazı markalar bu kategoriye girmektedir. Bu markalar:

Fiat

Toyota

Renault

Dacia

Hyundai

Bu markaların alt segment olarak üretmiş oldukları araçlarda geçerli olmaktadır. Engelli araç limitlerinin artması ile birlikte farklı markalardan araç alma imkânına da sahip olabilirler.

Engelli araç limitleri artacak mı?

Engelli raporu ile araç alımı üst limit fiyatı her yıl artış göstermektedir. Bu artışın sebebi ise araç piyasasında ki fiyat dalgalanması ve enflasyon ile bağlantılıdır. Engelli vatandaşların araç alım gücünü koruyabilmek için her yıl düzenlenen engelli araç limitleri önümüzde ki yıl ciddi oranda artış göstermesi beklenmektedir. Küresel çapta hissedilen enflasyonla birlikte fiyat pahalılığının hızlı bir şekilde artması, alım noktasında vatandaşların elini zayıflatmaktadır. 1 Ocak 2023 tarihinde Resmî Gazete ile duyurulacak olan engelli araç limitlerinin tahmini olarak 1 milyon TL civarında olması beklenmektedir.

Engelli ÖTV indirimi ne kadar?

Engelli vatandaşların sıfır araç satın alırken ÖTV indiriminden yararlanabilmeleri için engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmaları gerekmektedir. Bu raporun yanı sıra araç alabilmeleri için bazı detaylara bakılmaktadır. Bu detaylar kişinin engel durumu, engel yüzdesi, yaşı gibi önem derecesi yüksek olan ve net bir şekilde belirlenen durumlardır. 2018 yılında yürürlüğe giren yasa ile birlikte %90 ve üzeri engeli bulunan bireyler ÖTV’den muaf olarak araç sahibi olabilirler.

Bireyin engel yüzdesi %40 ila %89 arasında olması durumunda araç alımında %26.3 oranında ÖTV indiriminden faydalanmalarının yanı sıra %15.24 oranında da KDV indiriminden faydalanabilirler. Bireyin engel yüzdesi %90 ve üzeri olduğu durumda ise ÖTV’den tamamen muaf olmaktadırlar. Bu durumda kişinin 18 yaşından büyük olması şartı aranmaz. Bireyin araç kullanmasının mümkün olmadığı durumlardaysa 3. dereceye kadar yakınlarının B sınıfı ehliyete sahip olmaları durumunda alınan aracı kullanabilirler.

Burada önemli bir detay engelli araç alma limiti olarak bilinmektedir. Sıfır engelli araç satın alan bireyler 5 yıl boyunca aracı satamaz ya da devredemezler. Ayrıca engelli araç satın alan kişiler 5 yıl boyunca başka bir araç alımlarında ÖTV indirimden yararlanamazlar. Eğer ki kişi aracını 5 yıl içinde satmak isterse indirimden yararlanmış oldukları ÖTV indirimini ödeyerek araçlarını satabilirler.

