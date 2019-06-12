HABER

Engelli araç şarj istasyonunu parçaladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 13:18 | Son Güncelleme

Antalya’da engelli vatandaşların akülü tekerlikli sandalyelerini şarj edebilmeleri için kurulan şarj istasyonu, kendini bilmez kişi ya da kişiler tarafından kırılarak kabloları koparıldı.

Antalya’da engelli vatandaşların akülü tekerlikli sandalyelerini şarj edebilmeleri için kurulan şarj istasyonu, kendini bilmez kişi ya da kişiler tarafından kırılarak kabloları koparıldı. Kullanılamaz hale getirilen cihazın o hali görenleri utandırdı, "pes" dedirtti.
Geçtiğimiz aylarda Antalya Büyükşehir Belediyesi ve CK Enerji Akdeniz Elektrik işbirliğinde, engelliler akülü tekerlekli şarj istasyonlarını şarj edip rahatça gezebilsin diye belli noktalara akülü şarj istasyonları yapıldı. CK Enerji’nin 2016 yılında başlattığı Hayatı Aydınlat Projesi çerçevesinde CK Enerji Akdeniz Elektrik çalışanlarının ‘sahne’ aldığı gecede elde edilen gelirle yapılan istasyonlardan biri Güllük Yavuz Özcan Parkına kuruldu. Ancak engellilerin hayatını kolaylaştırmak için kurulan istasyon hizmet vermiyor. Engelli Merkezinin de bulunduğu parktaki cihaz, kendini bilmez bazı insanlar tarafından kırılıp, kabloları kesildi. Cihazın o hali görenleri utandırdı. Olay yerindeki yarı görme engelli Osman amca, terbiyesizliğin gittikçe arttığını belirtti. İnsanların günah sevabı bilmedikten sonra boşuna okuduğunu söyleyen Osman amca, "Ben de engelliyim, kültür ve terbiye yetersizliği var" şeklinde konuştu.

"İçler acısı bir durum"
Şarj istasyonunun kırık olduğunu bilen engelliler başka istasyonlara yönelirken eşiyle birlikte tatil için Berlin’den gelen Gülşen Acer ise, "İnsanların kendilerinin de o potansiyelde olabileceğini düşünmesini lazım. İçler acısı bir durum, ben çok üzülüyorum. Söyleyecek kelime dahi bulamıyorum. Çok çirkin bir görüntü. Yazık günah değil mi o insanlara zaten engelliler, çok yazık ve çok ayıp. İnsanlar kendilerini o pozisyonda düşünmeleri gerekiyor ki sahip çıksınlar" diye konuştu.

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
Fırtına Vadisinde kaçak yapı yıkımları sürüyorFırtına Vadisinde kaçak yapı yıkımları sürüyor
Öğrencilere bilimi sevdiren şenlikÖğrencilere bilimi sevdiren şenlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi: Anında karşılık verildi

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

Sosyal medyada gezerken bu linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyada gezerken linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.