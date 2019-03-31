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Engelli aracı ile sandığa gitti

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 13:55 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de bedensel engelli Hıdır Kuşçu (44), engelli aracıyla sandık başına giderek oyunu kullandı.

Engelli aracı ile sandığa gitti

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de bedensel engelli Hıdır Kuşçu (44), engelli aracıyla sandık başına giderek oyunu kullandı.
Çocukluğunda geçirdiği hastalık sonucu belden aşağısı felç olan Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli evli ve 3 çocuk babası Hıdır Kuşçu, motorlu engelli aracıyla oy kullanmak in Kırıkkale Endüstri Meslek Lisesi'ne geldi. Kuşçu, engelli aracıyla alt kattaki sınıfa girerek sandıkta oyunu kullandı. Kuşçu, "Her vatandaş gibi ben de oyumu kullandım. Her bireyin kim olursa olsun oy kullanması gerektiğini düşünüyorum. Bunun bize bir vatan borcu olduğuna inanıyorum. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi.

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Engelli aracı ile sandığa gitti

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