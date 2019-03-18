HABER

Engelli aracıyla kuruyemiş satarak geçinen şahıs evinde boğazında kesiklerle ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 01:09 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde sokaklarda engelli aracıyla kuruyemiş satarak geçimini sağlayan 50 yaşındaki Muktedir Çapur adlı şahıs, evinde boğazında kesiklerle ölü olarak bulundu.

Engelli aracıyla kuruyemiş satarak geçinen şahıs evinde boğazında kesiklerle ölü bulundu

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde sokaklarda engelli aracıyla kuruyemiş satarak geçimini sağlayan 50 yaşındaki Muktedir Çapur adlı şahıs, evinde boğazında kesiklerle ölü olarak bulundu. Cinayet şüphesi olan olay hakkında inceleme başlatıldı.
Olay 23.00 sıralarında Karamürsel Kayacık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kayacık Mahallesi Akasya Sokak üzerinde yaşayan ve geçimini elektrikli engelli aracıyla kuruyemiş satarak sağlayan Muktedir Çapur(50), evinin giriş kapısının önünde birlikte yaşadığı ve nişan cemiyetinden döndüğü öğrenilen ailesi tarafından ölü bulundu. Çapur’un kanlar içinde yerde yattığını gören ailesi durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerine yapılan incelemede boğazında kesikler olan Muktedir Çapur’un öldüğü tespit edildi. Çapur’un öldüğünü öğrenen yakınları ise şoka girdi.
Daha sonra olay yerine gelen polis tarafından yapılan icenelemde ise boğazında birden fazla bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Öldürülmüş olabileceğinden şüphelenilen Çapur’un cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Engelli aracıyla kuruyemiş satarak geçinen şahıs evinde boğazında kesiklerle ölü bulundu

PARTNER O ülkede bikini giymek yasaklandı! O ülkede bikini giymek yasaklandı!
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kanala uçtuDireksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kanala uçtu
Yangında mahsur kalan adamı itfaiye kurtardıYangında mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda'daki katliam için atılan Tweet'e büyük tepki! Hemen kaldırdı ama...

Yeni Zelanda'daki katliam için atılan Tweet'e büyük tepki! Hemen kaldırdı ama...

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Hayatının en iğrenç anları! Bir şişe spermi...

Hayatının en iğrenç anları! Bir şişe spermi...

Bursa'da 'Aslan' gibi geri dönüş

Bursa'da 'Aslan' gibi geri dönüş

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymadı, attığı poşetten çıkan şoke etti

Oğlunun cenaze törenine kelepçeli olarak katıldı

Oğlunun cenaze törenine kelepçeli olarak katıldı

151 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

151 suç kaydı vardı! Böyle yakalandı

16 yıl önce 'emanet' gelinlik ve damatlıkla evlenen çift, nikah tazeledi

16 yıl sonra hayallerine kavuştular!

8 yaşındaki Görkem hayatı boyunca diyet yapmak zorunda

Adeta zamanla yarışıyorlar! Hayatı boyunca böyle yaşamak zorunda

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.