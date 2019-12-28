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  4. Engelli araçlarının tamiri sırasında tanışan çift dünyaevine girdi

Engelli araçlarının tamiri sırasında tanışan çift dünyaevine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 12:06 | Son Güncelleme

Kocaeli'de her ikisi de 50 yaşında olan engelli çift, aileleri ve arkadaşlarının katılımıyla düzenlenen törenle dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşadı - KEYDER Başkanı Hatice Tiryaki: - "Engellilere destek olunduğunda yapmayacakları, başaramayacakları iş yok. Çifte mutluluklar diliyorum"

KOCAELİ (AA) - MELİH PALAS - Kocaeli'de engelli araçlarının tamiri için gittikleri serviste tanışan doğuştan kas hastası Necmiye Erdal ve geçirdiği çocuk felci nedeniyle engelli kalan Halit Dolu, dünyaevine girdi.

Karamürsel ilçesinde yaşayan Necmiye Erdal (50) ve Gebze ilçesinde oturan Halit Dolu (50), engelli araçlarını tamir ettirmek için gittikleri serviste tanıştı. Arkadaşlıklarını ilerleten çift, bir süre sonra evlenmeye karar verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneği (KEYDER), Karamürsel Belediyesi ve esnafın desteğiyle Karamürsel Kültür Merkezi'nde aileleri ve engelli arkadaşlarının katılımıyla düzenlenen düğün töreninde çift, tekerlekli araçlarıyla çiftetelli oynadı.

Necmiye Erdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Akülü arabam arıza yapınca tamirciye gittim, o sırada Halit'in de arabası arızadan dolayı tamirciye geldi ve orada tanıştık. Bir süre görüştükten sonra evlenmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Damat Halit Dolu da "Evlendiğim için çok mutluyum, Allah herkese nasip etsin." dedi.

KEYDER Başkanı Hatice Tiryaki, engellilere her alanda destek vermeye çalıştıklarını belirterek, "Onları boynu bükük bırakmayalım, kısmet olursa bu etkinliği de beraber yapalım istedik. Engellilere destek olunduğunda yapmayacakları, başaramayacakları iş yok. Çifte mutluluklar diliyorum." diye konuştu.

Tiryaki, düğüne destek olan Kocaeli Büyükşehir ve Karamürsel belediyeleri ile esnafa teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
engelli Kocaeli

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