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Engelli arkadaşlarına araç almak için kurban derisi topluyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 12:08 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Tüm Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği (TEKDEN) üyeleri, arkadaşları Ahmet Bakır'a elektrikli engelli aracı alabilmek için kurban derisi topluyor.

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Tüm Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği (TEKDEN) üyeleri, arkadaşları Ahmet Bakır'a elektrikli engelli aracı alabilmek için kurban derisi topluyor. TEKDEN üyeleri yürümekte zorlanan Ahmet Bakır (31) isimli arkadaşlarına elektrikli engelli aracı alabilmek için kampanya başlattı. Ahmet Bakır, 2012 yılında böbrek yetmezliği rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görmeye başladı. Bakır, daha sonra hastalık sebebiyle vücudunun zayıf düşmesi sonucu kalça çıkığı problemi yaşayıp, koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kaldı. Evden sokağa çıkmak veya hastaneye gidebilmek için elektrikli engelli aracı almak isteyen Bakır’a üyesi olduğu dernek kampanya düzenleyerek yardımcı olmaya karar verdi. Dernek üyeleri, gerekli izinleri aldıktan sonra bayramda kurban derisi toplamaya başladı. TEKDEN üyeleri 4 günlük Kurban Bayramı boyunca kurban derisi toplayarak arkadaşlarının ihtiyacı olan aracı almayı hedefliyor. Gerekli resmi izinleri aldıktan sonra çalışma başlattıklarını ifade eden Tüm Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Akgül Çetin, ''Kurban Bayramı'nda 21’i ile 24 Ağustos tarihleri arasında resmi olarak kurban derisi topluyoruz. Bu topladığımız kurban derilerinden elde edilecek geliri de arkadaşımıza taahhüt ettiğimiz aracı almak için kullanacağız. Aracımızın fiyatı şu anda 5 bin 500 lira. Allah’ın izni dostlarımızın ve bizim gayretlerimizle inşallah bunu başaracağız'' dedi. Sürekli hastaneye gittiği için problem yaşadığını, bu araçla hayatının daha da kolaylaşacağını söyleyen Ahmet Bakır ise ''Sevgili başkanım, yönetim kuruluyla birlikte böyle bir karar almışlar. Bize devamlı hastaneye gidip gelebilmek için böyle bir imkan sundular. Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum'' dedi. 4 gün boyunca toplanacak kurban derileri satılarak, elektrikli engelli aracı alımı için kullanılacak.

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