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Engelli atamaları ertelendi mi? 2022 engelli atamaları ne zaman yapılacak, hangi gün?

08.02.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM'nin düzenlediği EKPSS'ye giren binlerce aday, tercih işlemlerini 5-14 Ocak 2022'de gerçekleştirdi. Normalde engelli ataması bugün, 8 Şubat 2022 Salı günü yapılacaktı. Peki engelli atamaları ertelendi mi? 2022 engelli atamaları ne zaman yapılacak, hangi gün? İşte merak edilenler...

Engelli atamaları ertelendi mi? 2022 engelli atamaları ne zaman yapılacak, hangi gün?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) giren adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirmiş ve atamalarını beklemekteydi. Ancak 8 Şubat'ta yapılacak atamalarla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Bu açıklama ile engelli atamalarının ertelendiği duyuruldu. Peki 2022 engelli atamaları ne zaman yapılacak, hangi gün yapılacak?

2022 ENGELLİ ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atamaların 8 Şubat'ta gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, EKPSS atamaları için yeni tarih verdi. Kamu çalışanı olmak için atamaları bekleyen birçok adayın gözleri, yeni atama tarihine çevrildi.

Engelli atamaları ertelendi mi? 2022 engelli atamaları ne zaman yapılacak, hangi gün?

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla alakalı açıklama yaptı. Buna açıklama ile, engelli vatandaşların kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelendiği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuya 2 bin 927 engelli memur alınacağını belirtti.

EKPSS NEDİR?

EKPSS, 'Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı' kısaltmasıdır. Bu sınav ile engelli bireyler eğitim durumlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilir. Bu sınav ÖSYM tarafından düzenlenir.

EKPSS'DE HANGİ MESLEKLER VAR?

Bu unvanlardan bazıları ambar memuru, avukat, bilgisayar işletmeni, muhasebeci, dağıtıcı, diyetisyen, ebe, sosyal çalışmacı, sekreter, fizyoterapist, imam-hatip, istatistikçi, kimyager, laborant, memur, çocuk gelişimcisi, bakteriyolog, mimar, mühendis, programcı, psikolog, hizmetli kadro unvanlarıdır.


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