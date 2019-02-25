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Engelli atletler Dubai’deki şampiyonanın ilk gününde 2 madalya kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 10:50 | Son Güncelleme

Dubai’de düzenlenen ve 50 ülkeden 430 sporcunun mücadele ettiği Para Atletizm Grand Prix’nin ilk ayağı olan 11’inci Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası’ndan sevindirici haber geldi.

Dubai’de düzenlenen ve 50 ülkeden 430 sporcunun mücadele ettiği Para Atletizm Grand Prix’nin ilk ayağı olan 11’inci Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası’ndan sevindirici haber geldi. Milli takım kafilesinde yer alan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcularından Zübeyde Süpürgeci altın, Hamide Doğangün gümüş madalya kazandı.
24-27 Şubat 2019 tarihleri arasında Dubai’de organize edilen Para Atletizm Grand Prix’nin ilk ayağı olan 11’inci Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye Milli takımı kadrosunda bulunan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcuları kendi kategorilerinde yarıştı. Bağcılarlı Zübeyde Süpürgeci, T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde 16.53’lük derecesiyle birinciliği elde ederek, altın madalyanın sahibi oldu. Hamide Doğangün ise T53 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde 17.41’lik derecesiyle ikinci sırada yer aldı ve gümüş madalyayı boynuna taktı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da başarılarından dolayı milli sporcuları tebrik etti.
Bağcılar Belediyesi sporcularından Nurşah Usta, Zeynep Acet ile Hamza Doğan da kendi kategorilerinde yarışlarını bekliyor. Toplam 50 ülkeden 430 sporcunun mücadele ettiği şampiyona, 27 Şubat Çarşamba günü sona erecek.

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