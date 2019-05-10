Engelli ayakkabı boyacısının ekmek mücadelesi

Sabah başladığı işine her gün akşam saatlerine kadar devam ettiğini, ayağı olmadığı için zorlansa da ekmek parasını kazandığını vurgulayan Çevikgel, konuşmasına şöyle devam etti:

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sağ bacağını kaybeden Yaşar Çevikgel, tüm zorluklara rağmen 40 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor.

"Sabahları ailemin de yardımıyla buraya geliyorum. Havanın durumuna göre akşam 6-7'ye kadar devam ediyorum. Ekmek parası için çalışıyorum. Ayağım olmadığı için zorlanıyorum ama bereket versin günde 25-30 lira kazanıyorum. Müşterilerim de sürekli gelerek destek oluyor bana. Sağlığım el verdiğince çalışmaya devam edeceğiz."

- "Yaşar ağabey Tekirdağ'ın gülüdür"

Çevikgel'in 15 yıllık müşterisi Serkan Çakırlar da, Yaşar Çevikgel'e her gün uğradığını ve aldığı hizmetten memnun olduğunu dile getirdi.

"Yaşar ağabey Tekirdağ'ın gülüdür. Buranın sevilen bir esnafıdır." diyen Çakırlar, "Yaşar ağabey buradayken insan vicdanen başkasına gidemez. Ben 41 yaşındayım ve kendimi bildim bileli Yaşar ağabey hep buradadır. Boyacı esnaflarımızın bu ağabeylerimizin en büyük sıkıntısı, bunlar yaz kış sürekli dışarı da çalışan insanlar. Bu insanlara işlerini rahatça yapabilecekleri kapalı bir mekan çok iyi olur." şeklinde konuştu.

