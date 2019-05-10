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Engelli ayakkabı boyacısının ekmek mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 12:21 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sağ bacağını kaybeden Yaşar Çevikgel, tüm zorluklara rağmen 40 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak ekmek parası kazanıyor -Boyacı Yaşar Çevikgel: - Havanın durumuna göre akşam 6-7'ye kadar devam ediyorum. Ekmek parası için çalışıyorum. Ayağım olmadığı için zorlanıyorum ama bereket versin günde 25-30 lira kazanıyorum"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sağ bacağını kaybeden Yaşar Çevikgel, tüm zorluklara rağmen 40 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor.

Karadeniz Mahallesinde yaşayan 57 yaşındaki Çevikgel, babasından öğrendiği ayakkabı boyacılığı mesleğini 40 yıldır sürdürüyor.

Çevikgel, her gün sabah erkenden yürüteç yardımıyla Hükümet Caddesi Direkleraltı mevkine gelerek, arkadaşlarının desteğiyle boya sandığının başına geçiyor.

Ekmek parasını alın teri dökerek çıkaran Çevikgel, azmiyle de çevresine örnek oluyor.

Yaşar Çevikgel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana geçimini ayakkabı boyacılığından kazandığını söyledi.

Yaklaşık 40 yıldır yaptığı boyacılık mesleğine 17 yaşında başladığını vurgulayan Çevikgel, babasının mesleğini kendisininde devam ettirdiğini anlattı.

Sabah başladığı işine her gün akşam saatlerine kadar devam ettiğini, ayağı olmadığı için zorlansa da ekmek parasını kazandığını vurgulayan Çevikgel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sabahları ailemin de yardımıyla buraya geliyorum. Havanın durumuna göre akşam 6-7'ye kadar devam ediyorum. Ekmek parası için çalışıyorum. Ayağım olmadığı için zorlanıyorum ama bereket versin günde 25-30 lira kazanıyorum. Müşterilerim de sürekli gelerek destek oluyor bana. Sağlığım el verdiğince çalışmaya devam edeceğiz."

- "Yaşar ağabey Tekirdağ'ın gülüdür"

Çevikgel'in 15 yıllık müşterisi Serkan Çakırlar da, Yaşar Çevikgel'e her gün uğradığını ve aldığı hizmetten memnun olduğunu dile getirdi.

"Yaşar ağabey Tekirdağ'ın gülüdür. Buranın sevilen bir esnafıdır." diyen Çakırlar, "Yaşar ağabey buradayken insan vicdanen başkasına gidemez. Ben 41 yaşındayım ve kendimi bildim bileli Yaşar ağabey hep buradadır. Boyacı esnaflarımızın bu ağabeylerimizin en büyük sıkıntısı, bunlar yaz kış sürekli dışarı da çalışan insanlar. Bu insanlara işlerini rahatça yapabilecekleri kapalı bir mekan çok iyi olur." şeklinde konuştu.

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Boyacı engelli Tekirdağ Yaşar Çevikgel

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