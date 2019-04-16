Gününün tamamını oğluna ayıran Ali Kurşun, sürekli bir işte çalışamamaya başladı. Devlet desteğiyle ayakta kalan aile, her şeye rağmen otizmli çocuklarının her isteğini yerine getirmeye çalıştı.

Rahatsızlığı sonrası müzisyenliği bırakmak zorunda kalan Ali Kurşun, 33 yıllık eşi Birgül Kurşun ile hayatın zorluklarına karşı mücadele verdi. Çiftin en küçük çocukları Kemal Kurşun'a da 3 yaşında otizm teşhisi konuldu.

Baba Kurşun, hava şartlarına aldırmadan gün boyu 23 yaşındaki oğlu Kemal ile ilçe sokaklarında tur atarak, onun yüzünü güldürmeye çalışıyor.

- "Engellerini aşıyorlar"

Birgül Kurşun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Kemal'in, babasının elektrikli motosikletiyle gezmekten büyük keyif aldığını belirtti.

Eşi ve oğlunun engeli nedeniyle kolay bir hayatlarının olmadığını belirten Kurşun, "Eşim bambaşka bir insandır. Oğlumuzu mutlu etmek için her şeyi yapar. Onunla ilgileniyor. İkisini mutlu görünce ben de mutlu oluyorum." dedi.

Aileyi evinde ziyaret eden Ödemiş

Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Serpil Aksoy Baştürk ise engelli bir babanın otizmli oğlunu mutlu etmek için büyük çaba harcamasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Baştürk, "Ali Kurşun ağabeyimizi tüm Ödemiş tanır. Kendi engeline rağmen oğlunu mutlu etmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Kemal'in de gezmek için

adeta can attığı gözlerinden belli oluyor. Engellerini de kendi olanaklarıyla aşıyorlar." diye konuştu.

