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Engelli babadan otizmli oğluna "motosiklet keyfi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 11:10 | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bedensel ve konuşma engelli Ali Kurşun, elektrikli motosikletinin arkasına taktırdığı çekçekle tur attırarak otizmli oğlunun yüzünü güldürmeye çalışıyor - Birgül Kurşun: - "Eşim bambaşka bir insandır. Oğlumuzu mutlu etmek için her şeyi yapar"

İZMİR (AA) - TURGAY KONURALP - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bedensel ve konuşma engelli Ali Kurşun, seyahat etmekten keyif alan otizmli oğlunu, motosikletinin arkasına taktırdığı çekçekte taşıyarak mutlu etmeye çabalıyor.

Zafer Mahallesi'nde oturan Ali Kurşun, 20 yıl önce tansiyona bağlı felç geçirerek konuşma yetisini kaybetti. Kurşun'un el ve ayaklarında da güç kaybı oluştu.

Rahatsızlığı sonrası müzisyenliği bırakmak zorunda kalan Ali Kurşun, 33 yıllık eşi Birgül Kurşun ile hayatın zorluklarına karşı mücadele verdi. Çiftin en küçük çocukları Kemal Kurşun'a da 3 yaşında otizm teşhisi konuldu.

Gününün tamamını oğluna ayıran Ali Kurşun, sürekli bir işte çalışamamaya başladı. Devlet desteğiyle ayakta kalan aile, her şeye rağmen otizmli çocuklarının her isteğini yerine getirmeye çalıştı.

Baba Ali Kurşun, evden tek başına çıkamayan oğlunun gezmekten büyük keyif aldığını görünce, sanayi sitesine giderek elektrikli motosikletine uygun çekçek yaptırdı. Kurşun, oğlunun yağmur ve rüzgardan etkilenmemesi için çekçeği naylon kaplamayla kabin haline getirdi.

Baba Kurşun, hava şartlarına aldırmadan gün boyu 23 yaşındaki oğlu Kemal ile ilçe sokaklarında tur atarak, onun yüzünü güldürmeye çalışıyor.

- "Engellerini aşıyorlar"

Birgül Kurşun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Kemal'in, babasının elektrikli motosikletiyle gezmekten büyük keyif aldığını belirtti.

Eşi ve oğlunun engeli nedeniyle kolay bir hayatlarının olmadığını belirten Kurşun, "Eşim bambaşka bir insandır. Oğlumuzu mutlu etmek için her şeyi yapar. Onunla ilgileniyor. İkisini mutlu görünce ben de mutlu oluyorum." dedi.

Aileyi evinde ziyaret eden Ödemiş
Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Serpil Aksoy Baştürk ise engelli bir babanın otizmli oğlunu mutlu etmek için büyük çaba harcamasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Baştürk, "Ali Kurşun ağabeyimizi tüm Ödemiş tanır. Kendi engeline rağmen oğlunu mutlu etmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Kemal'in de gezmek için
adeta can attığı gözlerinden belli oluyor. Engellerini de kendi olanaklarıyla aşıyorlar." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
engelli baba izmir oğlu otizm Ödemiş

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